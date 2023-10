W nocy z poniedziałku na wtorek (16-17 października) na paryski komisariat policji zgłosiła się 23-letnia policjantka z Anglii, która padła ofiarą gwałtu w okolicach wieży Eiffla. Do zdarzenia na Polu Marsowym doszło niedługo przed północą - podaje "Le Parisien".

Francja. Gwałt na Polu Marsowym. Ofiarą przestępstwa padła 23-letnia turystka

Turystka, która padła ofiarą przestępstwa, przebywała w towarzystwie swojej przyjaciółki. W pewnym momencie odłączyła się od niej i udała się za znajdujące się w pobliżu krzaki. Tam, poza zasięgiem wzroku przechodniów, kobieta została napadnięta przez obcego mężczyznę. Gdy starała się bronić, napastnik zaczął grozić jej nożem.

Po otrzymaniu zgłoszenia francuska policja udała się na miejsce zdarzenia. W czasie poszukiwań sprawcy ofiara znajdowała się pod opieką funkcjonariuszy straży pożarnej. Śledczy szybko zatrzymali mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi podanemu przez kobietę. Jak przekazali we wtorek (17 października) francuscy dziennikarze, 35-latek aktualnie przebywa w areszcie. - Nie jest typem przestępcy, który zazwyczaj do nas trafia - przekazał reporterom jeden z policjantów.

Wzrost liczby gwałtów w pobliżu wieży Eiffla. Policjant wskazuje na przyczyny niebezpieczeństwa

Dziennikarze "Le Parisien" zwrócili uwagę, że nie jest to pierwsze przestępstwo seksualne dokonane w tym roku w okolicach wieży Eiffla. W lipcu 27-letnia turystka z Meksyku została zgwałcona na Polu Marsowym przez grupę pięciu mężczyzn po tym, jak jeden z nich poczęstował ją napojem, do którego prawdopodobnie dodał środek odurzający. Natomiast w kwietniu tego roku niemiecką turystkę ocaliła przed gwałcicielem interwencja ulicznego sprzedawcy.

- Rzeczywiście jest to miejsce, w którym niektórzy wykorzystują nietrzeźwość kobiet, by dopuścić się zbrodni seksualnych lub gorszych - potwierdzał jeden z policjantów w rozmowie z dziennikarzami. - Zabezpieczamy ten obszar poprzez zwiększenie liczby patroli, ale jest on zbyt duży - zauważał. Zdaniem funkcjonariusza do wysokiej liczby przestępstw przyczynia się ciemność panująca na Polu Marsowym w godzinach nocnych. Policjant zwrócił ponadto uwagę na brak toalet, który zmusza niektóre osoby pod wpływem alkoholu do krycia się za krzakami. - Wtedy w ciągu kilku sekund można znaleźć się w sytuacji zagrożenia - przestrzegał.