Konflikt na Bliskim Wschodzie. USA i Wielka Brytania wzywają obywateli do wyjazdu z Libanu

"Departament Stanu wzywa obywateli USA przebywających w Libanie, aby zaplanowali wyjazd tak szybko, jak to możliwe, dopóki dostępne są jeszcze opcje komercyjne" - czytamy na stronie ambasady USA w Bejrucie.

USA i Wielka Brytania wzywają obywateli do wyjazdu z Libanu

Placówka zaleca, aby Amerykanie, którzy zdecydują się zostać, mieli przygotowany plan "na wypadek sytuacji awaryjnych". Podobny komunikat zamieszczono na stronie brytyjskiej ambasady. Wielka Brytania zaapelowała ponadto do swoich obywateli, aby unikali miejsc, w których mogą odbywać się demonstracje.

Wcześniej USA wystosowały komunikat, w którym odradzały obywatelom podróż do Libanu. Ma to związek ze wzajemnymi ostrzałami, które prowadzą armia izraelska i Hezbollah. Jak podaje AFP, codziennie na granicy libańsko-izraelskiej dochodzi do wymiany ognia. W komunikacie napisano, że sytuacja w regionie jest nieprzewidywalna z powodu zagrożenia terroryzmem, niepokojów społecznych i konfliktu zbrojnego. Jak szczególnie niebezpieczne wskazano obszary położone przy granicy z Syrią i z Izraelem oraz obozy dla uchodźców.

Departament Stanu zgodził się także na wyjazd rodzin pracowników amerykańskiej ambasady w Bejrucie i część personelu tej placówki. W komunikacie napisano też, że ambasada ma obecnie ograniczone możliwości zapewnienia wsparcia obywatelom USA. Przed ambasadą w Bejrucie kilkaset osób protestowało po ostrzelaniu szpitala w Strefie Gazy.

W zawiązku z atakami przeprowadzanymi przez Hezbollah z terytorium Libanu Izrael ewakuował w tym tygodniu mieszkańców 28 wiosek, położonych w odległości 2 kilometrów od granicy izraelsko-libańskiej. W niedzielę pocisk, wystrzelony z terytorium Libanu, eksplodował w izraelskiej wsi Sztula. Zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne. 7 października Hamas zaatakował Izrael, zabijając ponad 1 400 osób, głównie cywilów, i porywając co najmniej 120 zakładników. W odpowiedzi wojska izraelskie prowadzą ataki odwetowe na Strefę Gazy i szykują się do operacji lądowej na tym terenie.