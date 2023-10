Co spadło na szpital w Gazie? Obie strony uprawiają propagandę, ale zdjęcia i nagrania nie kłamią

Silna eksplozja przed szpitalem Al Ahli w Strefie Gazy we wtorek wieczorem miała zabić nawet 500 osób. Przynajmniej takie dane podały służby palestyńskie. Według nich masakry miała dokonać izraelska bomba. Jedna z tysięcy spadających na palestyńskie miasta w ostatnich kilkunastu dniach. Tę wersję szybko podchwyciło wiele światowych mediów. W świecie arabskim wybuchła fala gniewu, wspomagana makabrycznymi nagraniami z miejsca tragedii, na których widać dziesiątki ciał. W tym wielu dzieci. Dokładne zbadanie tego, co się stało, nie miało znaczenia. W realiach skrajnych emocji towarzyszących wojnie Izraela z Hamasem od razu wydano wyrok.

Niezaprzeczalnie doszło do tragedii. Jednak w ciągu kilkunastu godzin pojawiło się bardzo dużo wątpliwości, czy rzeczywiście Izrael jest jej bezpośrednim sprawcą. Podstawowym dowodem są zdjęcia i nagrania wykonane przez samych Palestyńczyków oraz zachodnich reporterów. W środę do sieci trafiło ich wiele, szczegółowo pokazujących miejsce tragedii, już po usunięciu z niego zabitych i rannych. Dodatkowo jest przyzwoitej jakości nagranie, na którym widać z dużej odległości okoliczności upadku czegoś na szpital i wybuchu.

Analiza zdjęć ze szpitala

Ich analizą zajęło się wiele osób, w tym dwa znane profile na X (niegdyś Twitter), które trudno posądzić o sympatie proizraelskie. Zwłaszcza Nathana Rusera z australijskiego think-tanku Australian Strategic Policy Institute, który od lat zajmuje się analizą materiałów wizualnych z konfliktów na świecie. Ze szczególnym uwzględnieniem Azji i Bliskiego Wschodu. Drugi profil to GeoConfirmed, za którym stoi organizacja wolontariuszy zajmujących się lokalizowaniem zdjęć i nagrań z konfliktów albo przestępstw. Współpracująca między innymi z organizacją śledczą Bellingcat.

Ruser skupił się na zdjęciach z miejsca tragedii. Jego pierwszy i podstawowy wniosek jest taki, że na terenie szpitala nie widać śladów odpowiadających efektom upadku bomby lotniczej. Izrael masowo używa do nalotów ładunków amerykańskiej produkcji o masie około ćwierć albo pół tony, zazwyczaj zaopatrzonych w zestawy JDAM, czyniące je bronią precyzyjną, naprowadzaną. Na mniejszą skalę prowadzi ostrzał artyleryjski zwykłymi pociskami wystrzeliwanymi z dział albo rakietami. Bezpośrednio po tragedii w szpitalu Palestyńczycy twierdzili jednak, że winna była konkretnie bomba. Jakie są efekty upadku czegoś takiego, można łatwo zobaczyć na zdjęciach i nagraniach wykonanych w ostatnich dniach w Strefie Gazy. Izraelska kampania nalotów odwetowych za masakrę izraelskich cywili przez Hamas 7 października dostarcza wielu przykładów. Upadek nawet jednej bomby ćwierćtonowej oznacza poważne zniszczenia w promieniu kilkudziesięciu metrów. W tym zniszczenie lub poważne uszkodzenie betonowych konstrukcji, destrukcję fasad oraz dachów, kilkumetrowy krater, masę gruzu, odłamków i pyłu.

Zdjęcie z parkingu szpitala Al Ahli. Widać głównie ślady pożaru, nie eksplozji Fot. Abed Khaled / AP Photo

Miejsce upadku izraelskiej bomby lotniczej. Widać po lewej stronie krater w ziemi i poważne zniszczenia w otoczeniu. Śladów ognia brak Fot. Fatima Shbair / AP Photo

Tymczasem jak zauważa Ruser, na zdjęciach z tragedii w szpitalu nie widać nic takiego. Widoczne jest niewielkie wgłębienie nawierzchni parkingu i dziura w drodze obok. Tylko trzy samochody stojące tuż obok nich są wyraźnie uszkodzone. Do tego kilkanaście spalonych, ale inne stojące zaledwie 10 metrów od miejsca upadku obiektu są uszkodzone w lekkim stopniu. Tak samo budynki otaczające miejsce tragedii. Widać pewne uszkodzenia po odłamkach i wybite szyby, ale ogólnie zniszczenia są ograniczone. Wyraźne jest zniszczenie i poważne uszkodzenie ogrodzenia trawnika obok parkingu oraz stojącego obok drzewa. To tam leży większość ofiar widocznych na nagraniach z nocy.

Podstawowy wniosek Rusera jest taki, że nic nie wskazuje na upadek na parking szpitala bomby lotniczej. Jego zdaniem ślady są raczej zbieżne z tymi, jakie zostawiają chałupniczo produkowane rakiety palestyńskich bojówek, wykorzystywane do ataku na Izrael. Dodatkowo podważa możliwość śmierci 500 osób na tak ograniczonej przestrzeni i przy tego rodzaju zniszczeniach. Nawet najgorsze zamachy przy użyciu silnych bomb w tłumach ludzi nie powodowały tylu ofiar, choć niszczyły okolicę w znacznie większym stopniu niż to, co widać na zdjęciach ze szpitala. Stwierdza wobec powyższego, że dowody nakazują wątpić w prawdziwość liczb podawanych przez Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy i narrację o izraelskiej bombie. Jego zdaniem bardziej prawdopodobny jest upadek palestyńskiej rakiety, która doznała awarii niedługo po odpaleniu w kierunku Izraela.

Cały wątek Rusera wraz ze zdjęciami i grafikami.

Analiza nagrań lotu domniemanej rakiety

Do podobnego wniosku dochodzi GeoConfirmed, skupiając się na analizie nagrania przedstawiającego moment tragedii z dużej odległości. Widać na nim to, co się działo na niebie nad szpitalem. Zostało wykonane przez kamerę telewizji Al-Dżazira, umieszczoną na wysokim budynku blisko centrum miasta Gaza i skierowaną na północ, w kierunku obszaru, gdzie Izraelczycy przeprowadzają najcięższe naloty. Obraz z niej jest transmitowany na żywo od początku izraelskich bombardowań. Nagrała więc też to, co się stało chwilę przed godziną 19 czasu lokalnego we wtorek. Na nagraniu widać start obiektu z terenu Strefy Gazy, jego wybuch w locie i następnie dwa wybuchy na ziemi.

Skupiając się na ledwo widocznych w ciemności, ale jednak rozpoznawalnych zarysach budynków, według GeoConfirmed oraz szeregu cytowanych uznanych analityków obrazowych, widoczne na nagraniu wybuchy na ziemi mają miejsce właśnie w szpitalu Al-Ahli. Zgadza się więc miejsce i czas, ponieważ według doniesień z nocy tragiczne eksplozje miały miejsce tuż przed godziną 19. To, co widać na niebie, jest natomiast z bardzo dużym prawdopodobieństwem rakietą wystrzeloną przez palestyńskich bojówkarzy. Wyraźnie wznosi się pod kątem, a na innych nagraniach widać, że był to jeden z serii odpalonych pocisków.

Odpalenie palestyńskich rakiet ze Strefy Gazy w kierunku Izraela Fot. Leo Correa / AP Photo

Efekty upadku palestyńskiej rakiety na parking w izraelskim mieście Aszkelon Fot. Tsafrir Abayov / AP Photo

Przyglądając się nagraniu z telewizji klatka po klatce, GeoConfirmed dochodzi do wniosku, że rakieta doznała awarii. Najprawdopodobniej jakiś defekt napędu, w wyniku którego doszło do serii mniejszych wybuchów i towarzyszącej im zmiany kierunku lotu, po którym był ostatni silniejszy, prowadzący do rozerwania pocisku. Kilka sekund później doszło do dwóch eksplozji na terenie szpitala, znajdującego się poniżej. Domniemanie jest takie, że na ziemię blisko siebie spadł przedział napędowy z paliwem, który wywołał pożar wśród samochodów, a na drogę obok głowica, która eksplodowała od uderzenia.

Awarie palestyńskich rakiet nie są niczym nadzwyczajnym. To najczęściej bardzo prosta broń produkowana chałupniczymi metodami z tego, co akurat jest dostępne i udało się przemycić. Zdjęcia i nagrania wskazują raczej na to, że doszło do tragicznej w skutkach usterki takiej rakiety, a nie do celowego izraelskiego bombardowania szpitala.

Cały wątek GeoConfirmed.

Dystans do informacji z obu stron wskazany

Niezaprzeczalne jest to, że doszło do tragedii, w której zginęły i zostały ranne najprawdopodobniej dziesiątki cywilów. W tym wiele dzieci. To widać na nagraniach z nocy. Niezaprzeczalne jest też to, że zniszczenia w miejscu tragedii nie są tożsame z efektami upadku bomby lotniczej. Bardziej pasuje eksplozja i zapłon paliwa oraz eksplozja głowicy odłamkowej z kiepskiej jakości materiałem wybuchowym. Prawdopodobne jest to, że na parking przed szpitalem spadła uszkodzona palestyńska rakieta. Niestety nie ma dowodów, które byłyby w takiej sytuacji bardzo przekonujące, czyli szczątków obiektu, który wywołał eksplozję. Nikt ich nie zaprezentował, ani nie zidentyfikował na zdjęciach oraz nagraniach.

Niezależnie od tego, przekaz o izraelskiej zbrodni popłynął w świat i trudno będzie go skutecznie zaktualizować o nowe fakty. Zwłaszcza wśród odbiorców negatywnie nastawionych do Izraela. Sytuację komplikuje fakt, że tragedii towarzyszy bardzo dużo propagandy i dezinformacji. Łatwo można znaleźć na przykład nagrania z tej samej kamery, która posłużyła w dochodzeniu GeoConfirmed, ale wykonane w innych godzinach, na których widać na niebie flary odpalane przez izraelski samolot, oraz wybuchy na ziemi w tym samym kierunku, w którym jest szpital. Nie brakuje też osób próbujących wytłumaczyć brak zniszczeń tożsamych z upadkiem bomby, użyciem bomby wybuchającej nad ziemią. Jednak najwyraźniej nie są oni świadomi tego, jak ogromną dewastację okolicy powoduje taki ładunek. Nawet większą od bomby eksplodującej po uderzeniu w ziemię, ponieważ energia wybuchu i część odłamków nie są pochłaniane przez grunt.

Przebieg wydarzeń pokazuje jasno, jak ogromne znaczenie w tym konflikcie ma propaganda. Dla palestyńskich bojówek to wręcz podstawowy sposób obrony przed Izraelem. Nagłaśnianie albo wyolbrzymianie efektów izraelskich działań zbrojnych jest od dekad bardzo skutecznym sposobem na zjednanie sobie światowej opinii publicznej i wywarcie w ten sposób mocnej presji na dysponujących znaczną przewagą militarną Izraelczyków. Dobrym przykładem tego, jaki to może mieć namacalny efekt, było odwołanie w reakcji na pierwsze doniesienia ze szpitala Al Ahli, zaplanowanego na środę spotkania prezydenta USA Joe Bidena z arabskimi przywódcami w stolicy Jordanii, Ammanie.

Nie da się przy tym zaprzeczyć, że izraelskie wojsko właśnie zabija tysiące palestyńskich cywilów w swojej kampanii odwetowych nalotów. Nawet nie kryje się z tym, że nie jest ona chirurgicznie wymierzona w terrorystów, ale ma za zadanie spowodować jak największą destrukcję. Izrael trwoni w ten sposób współczucie i powszechne poparcie, które były reakcją na zbrodniczy czyn Hamasu i innych palestyńskich bojówek 7 października.