"Haaretz" ujawnia, że Netanjahu wspierał Hamas. 500 mln dolarów, by udaremnić dążenia Palestyńczyków

"Ta błędna strategia zmieniła Hamas z drobnej organizacji terrorystycznej w skuteczną, śmiercionośną armię z dobrze wyszkolonymi zabójcami, którzy bezlitośnie mordowali niewinnych izraelskich cywilów, w tym kobiety, dzieci i osoby starsze" - pisze "Haaretz".

Chodzi o wsparcie, którego premier Izraela miał udzielić Hamasowi. "Haaretz" podkreśla, że jest to "solidnie udokumentowane". W latach 2012-2018 Benjamin Netanjahu miał udzielić zgody na przekazanie Gazie łącznej kwoty około miliarda dolarów, z czego co najmniej połowa trafiła do Hamasu, w tym do jego skrzydła wojskowego.

"Jerusalem Post" podaje, że 11 marca 2019 roku podczas prywatnego spotkania z członkami swojej partii Likud Netanjahu tłumaczył się z tego "lekkomyślnego" działania. Miał stwierdzić, że transfer pieniędzy jest częścią strategii podziału Palestyńczyków w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu. Miało to "udaremnić" utworzenie drugiego państwa palestyńskiego.

"W ostatni szabat ponad 1000 z nich zapłaciło życiem za to głupie ryzyko"

5 maja 2019 roku wywiadu dla serwisu informacyjnego Ynet udzielił współpracownik Netanjahu. - Musimy powiedzieć prawdę. Strategia Netanjahu polega na zapobieganiu opcji utworzenia dwóch państw [Izraela i Palestyny], dlatego zmienia Hamas w swojego najbliższego partnera. Otwarcie Hamas jest wrogiem. W tajemnicy to sojusznik - powiedział generał dywizji rezerw Gershon Hacohen. Niedługo później media zacytowały ówczesnego egipskiego prezydenta Hosniego Mubaraka, który stwierdził, że "Netanjahu nie jest zainteresowany rozwiązaniem dwupaństwowym". - Chce oddzielić Gazę od Zachodniego Brzegu, jak powiedział mi pod koniec 2010 roku - dodał.

"Warto zatrzymać się nad przerażającym znaczeniem tych słów. Sam izraelski premier świadomie i z wyrachowaniem kultywował jednego z najbardziej zawziętych i fanatycznych wrogów Izraela - wroga, który deklaruje, że jego celem jest zniszczenie tego kraju" - pisze "Haaretz". Szef rządu miał to zrobić, aby uniknąć - jak twierdził - "horroru" negocjacji izraelsko-palestyńskich. "Netanjahu lekkomyślnie postawił na życie Izraelczyków i rzeczywiście, w ostatni szabat ponad 1000 z nich zapłaciło życiem za to głupie ryzyko" - zaznacza gazeta.

"Haaretz" zauważa, że dzięki tym pieniądzom Hamas uzyskał w stosunkowo krótkim czasie nadzwyczajne zdolności wojskowe i w końcu zaatakował Izrael.

Milion potrzebujących oczekuje na pomoc

Egipt zezwolił na otwarcie granicy z Gazą dla pomocy humanitarnej. Poinformował o tym w nocy ze środy na czwartek amerykański prezydent Joe Biden podczas lotu powrotnego z Izraela do Waszyngtonu. Biden miał rozmawiać z egipskim prezydentem Abdelem Fattahem al-Sisim i poinformował dziennikarzy na pokładzie Air Force One, że egipski przywódca ostatecznie pozwolił na otwarcie szlabanów granicznych dla czekających tam konwojów z pomocą humanitarną.

Nie wiadomo na razie, kiedy pomoc będzie mogła wjechać do Gazy i tym samym dotrzeć do ponad miliona potrzebujących. Od kilku dni Gaza jest odcięta od dostaw paliwa, jedzenia i prądu, a dostęp do wody ma zaledwie 14 procent mieszkańców.

Większość Palestyńczyków z Gazy tłoczy się teraz w rejonie położonego na południu, niedaleko granicy z Egiptem miasta Khan Yunis. Cywile uciekli tam po apelach izraelskiej armii o opuszczenie północy i centrum Gazy.

Tragedia w szpitalu Al Ahli

Izrael i Hamas tymczasem oskarżają się wzajemnie o zbombardowanie pełnego cywilów szpitala w północnej Gazie. We wtorkowy wieczór co najmniej jedna rakieta spadła na szpital Al Ahli i spowodowała eksplozję, a następnie pożar w budynku. Według strony palestyńskiej zginęło co najmniej 471 osób.

Zaraz po tragedii Hamas oskarżył Izrael o zbombardowanie szpitala i tym samym o dokonanie zbrodni wojennej. Z kolei izraelska armia oświadczyła, że ma dowody, iż to palestyńscy bojownicy sami zbombardowali własnych cywilów.

Według strony izraelskiej monitoring elektroniczny wskazuje, że rakieta została wystrzelona przez fanatyków z Islamskiego Dżihadu, organizacji współpracującej z Hamasem, z pobliskiego cmentarza. Rakieta miała być wymierzona w Izrael, ale nie doleciała na miejsce i spadła jeszcze na terenie Gazy.

Izraelską wersję potwierdził też w czasie jednodniowej wizyty w Izraelu amerykański prezydent Joe Biden. Również amerykańska rada bezpieczeństwa narodowego informowała, że według posiadanych przez Stany Zjednoczone informacji, to nie Izrael stoi za bombardowaniem szpitala. Swoje śledztwo w tej sprawie ma przeprowadzić ONZ.

