Izrael atakuje Strefę Gazy. Armia: Zabiliśmy jednego z przywódców islamskich terrorystów

Izraelskie wojsko informuje o zabiciu jednego z przywódców islamskich terrorystów w Strefie Gazy. Ma to być Rafat Abu Hilal - szef Brygad Salah al-Din, wojskowego skrzydła grupy o nazwie Komitet Ludowego Oporu. Jest to trzecia co do wielkości grupa terrorystyczna w Strefie Gazy, po Hamasie i Palestyńskim Islamskim Dżihadzie.

Przywódca zbrojnego ramienia Komitetu Ludowego Oporu miał zginąć w nocnym nalocie na miasto Rafah na południu Strefy Gazy, gdzie jest przejście graniczne z Egiptem. Ponadto izraelskie wojsko twierdzi, że ich celem było kilku innych członków tak zwanych sił komandosów Nukhby Hamasu, którzy przewodzili atakowi z 7 października. W nalotach miało ich zginąć ponad dziesięciu.

Tymczasem do Tel Awiwu przybył brytyjski premier. Wizytę w Izraelu ma rozpocząć od złożenia kondolencji tym, którzy stracili bliskich w Izraelu i w Gazie po ataku terrorystów Hamasu, do którego doszło 7 października. Rishi Sunak spotka się też z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu oraz prezydentem tego kraju Izaakiem Herzogiem.

Szef brytyjskiego rządu zaapeluje też o utworzenie korytarzy dla pomocy humanitarnej dostarczanej do Gazy oraz będzie prowadził rozmowy na temat możliwości opuszczenia Gazy przez pozostających tam brytyjskich obywateli. Od rozpoczęcia walk w sobotę co najmniej dziewięciu obywateli Wielkiej Brytanii uważanych jest za zaginionych, a siedmiu zginęło.

Po zakończeniu wizyty w Izraelu Rishi Sunak wraz z brytyjskim ministrem spraw zagranicznym Jamesem Cleverlym uda się do Egiptu, Turcji i Kataru, gdzie będzie prowadził rozmowy na temat pokojowych rozwiązań dla regionu.

