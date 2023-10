Prawie pół tysiąca osób zginęło w ataku na szpital Al-Ahli Hospital w Gazie. Hamas natychmiast poinformował, że to izraelskie lotnictwo uderzyło w placówkę. Palestyńskie ministerstwo zdrowia początkowo informowało o 200 ofiarach śmiertelnych. Izrael odpowiedzialnością obarcza terrorystów. Sprawę w mediach społecznościowych skomentowało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Zobacz wideo Izrael. Ludzie szukają schronienia po wybrzmieniu syren alarmowych [Źródło: Reuters]

Zgrzyt między Polską i Izraelem po ataku na szpital w Strefie Gazy

"Ogromna liczba cywilnych ofiar konfliktu trwającego między Hamasem a Izraelem wywołuje nasze oburzenie. Jesteśmy zszokowani informacjami o okrutnym ataku na Al-Ahli Hospital w Gazie" - napisał MSZ na portalu X [dawnym Twitterze]. W kolejnym wpisie resort dyplomacji dodał: "Stanowczo podkreślamy, że ludność cywilna, której życie i zdrowie jest najwyższą wartością, powinna być chroniona w zgodzie z prawem międzynarodowym i prawem humanitarnym. Stanowczo wzywamy obie strony do natychmiastowej deeskalacji konfliktu".

Wpisy nie pozostały niezauważone przez Izraelczyków. "Drodzy koledzy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, szpital Al Ahli został uderzony rakietą wystrzeloną na Izrael przez Islamski Dżihad, spójrzcie dokładnie. Najwyższy czas, aby zaufać oficjalnemu stanowisku Państwa Izrael, zamiast organizacjom terrorystycznym" - napisała Ambasada Izraela w Polsce.

Izrael: Szpital w Gazie zbombardowali palestyńscy fanatycy

"To fanatycy z Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu zbombardowali szpital Al Ahli w Gazie" - mówią władze Izraela. We wtorek doszło do eksplozji w pełnym palestyńskich cywilów szpitalu w północnej Gazie. Według najnowszych informacji palestyńskich władz zginęło co najmniej 471 osób. Zaraz po eksplozji Hamas oskarżył Izrael o zbombardowanie szpitala i tym samym o dokonanie zbrodni wojennej. Izraelska armia wkrótce potem poinformowała, że nie ma nic wspólnego z pociskiem, który spadł na szpital.

Do dwugłosu w sprawie ataku na szpital przyłączył się Stany Zjednoczone, które oceniły, że Izrael nie jest odpowiedzialny za eksplozję w szpitalu w strefie Gazy. "Podczas gdy kontynuujemy zbieranie informacji, na podstawie analiz wykonanych z góry obrazów, przechwyconej komunikacji oraz publicznie dostępnych informacji w tej chwili oceniamy, że Izrael nie jest odpowiedzialny za wczorajszą eksplozję w szpitalu w Gazie" - oświadczyła rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa narodowego Białego Domu Adrienne Wattson. Dziennik "Wall Street Journal" informuje, że amerykańskie służby wywiadowcze zebrały sygnały o "wysokim stopniu pewności" potwierdzające, że Izrael nie był odpowiedzialny za wybuch. Przedstawiciele amerykańskiej administracji poinformowali, że Izrael podzielił się z USA własną oceną wywiadowczą eksplozji w szpitalu w Gazie na krótko przed odlotem Joe Bidena do Izraela. Prezydent USA powiedział później dziennikarzom, że wygląda na to, iż za atak odpowiedzialny jest nie Izrael, ale "druga strona". Dodał, że opiera swoją ocenę na danych, jakie przekazał mu Pentagon.

***