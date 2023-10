Teneryfa. "Incydent kałowy" na pokładzie samolotu. Trzeba było odwołać lot

Do nieprzyjemnego zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem (15 października) na lotnisku na Teneryfie. Pasażerowie lotu z hiszpańskiej wyspy do angielskiego portu lotniczego London-Gatwick mierzyli się już z kilkugodzinnym opóźnieniem. Samolot linii lotniczych EasyJet najpierw został zamieniony na mniejszy, przez co niektórym klientom odmówiono wstępu na pokład. Następnie pasażerowie, którym udało się dostać do maszyny, zmuszeni byli czekać na wyładowanie z niej nadprogramowego bagażu.

Teneryfa. "Incydent kałowy" na pokładzie samolotu

Tym, co ostatecznie pogrążyło szanse na realizację lotu, był tzw. "incydent kałowy", który miał miejsce na chwilę przez startem. Jak relacjonował w rozmowie z serwisem CNN Travel jeden z uczestników zdarzenia, bezpośrednio przed odlotem kilka osób obecnych na pokładzie samolotu postanowiło skorzystać z toalety. Niespodziewanie okazało się, że któryś z pasażerów wypróżnił się na podłogę w łazience, przez co z kabiny wydobywał się nieprzyjemny zapach. Według mężczyzny, który obserwował całą sytuację, klienci linii lotniczej nie byli zadowoleni z zaistniałej sytuacji, jednak potraktowali ją jak wypadek. Obyło się bez bójek, wyzwisk i oskarżeń.

Lot trzeba było przełożyć na kolejny dzień

Na pomoc wezwano obsługę sprzątającą, która początkowo wykonywała swoją pracę w obecności pasażerów. Ostatecznie pilot maszyny poinformował ich o konieczności przełożenia kursu na następny dzień. Klienci zostali przetransportowani do hoteli wynajętych przez przewoźnika, a część z nich skorzystała z opcji samodzielnego wyboru noclegu z późniejszym zwrotem kosztów. Konieczność opróżnienia samolotu na czas dezynfekcji potwierdzili przedstawiciele EasyJet. Firma przeprosiła pasażerów za zaistniałą sytuację i zaznaczyła, że "bezpieczeństwo i dobre samopoczucie klientów i załogi jest najwyższym priorytetem firmy".