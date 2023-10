Atak na szpital w Gazie. Izrael opublikował przechwycone nagrania. Biden komentuje

Przechwyconą przez izraelski wywiad rozmowę przedstawił na konferencji prasowej rzecznik prasowy Sił Obronnych Izraela (IDF) gen. Daniel Hagari. - IDF potwierdziły, że za atak odpowiedzialny jest Islamski Dżihad - przekazał. "Jerusalem Post" podaje, że na nagraniu zarejestrowano rozmowę dwóch członków Hamasu. Jak czytamy w transkrypcji, którą publikują izraelskie media, jeden z nich stwierdził: "mówią, że to był Islamski Dżihad" oraz "mówią, że odłamki rakiety są miejscowe, a nie izraelskie". - Wygląda na to, że wystrzelili to z cmentarza za szpitalem, ale się nie udało i spadło na szpital - pada w rozmowie.

Joe Biden: Prawdopodobnie to nie Izrael zaatakował szpital w Gazie

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden rozpoczął w środę wizytę w Izraelu. Podczas spotkania z Benjaminem Netanjahu przyznał, że prawdopodobnie za eksplozję w szpitalu w Gazie nie odpowiadają siły izraelskie. - Ale niektórzy ludzie nie są pewni - dodał.

Pierwotnie Joe Biden miał polecieć zarówno do Izraela, jak i do Jordanii. W jordańskiej stolicy, Ammanie, planowano szczyt z udziałem amerykańskiego przywódcy oraz liderów krajów arabskich. Mieli oni rozmawiać o możliwościach dostarczenia do Gazy pomocy humanitarnej. Jednak po tym, jak po tym, jak zaatakowany został szpital w Gazie, Jordania odwołała szczyt. Potępiła także Izrael, który przez świat arabski jest oskarżany o spowodowanie tej tragedii, w której - jak przekazują arabskie media - śmierć miało ponieść ok. 500 osób. Izrael od początku zaprzecza swojemu udziałowi w ataku i przerzuca odpowiedzialność za spowodowanie tragedii na palestyńskich bojowników.

Jak zapowiadał Biały Dom, amerykański prezydent ma w Izraelu zamanifestować poparcie USA dla tego kraju, jednak w obliczu gwałtownie pogarszającej się sytuacji humanitarnej w Gazie, Joe Biden będzie też chciał rozmawiać o możliwościach pomocy dla Palestyńczyków. W planie są między innymi rozmowy z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. Joe Biden ma też spotkać się z rodzinami osób zamordowanych i porwanych przez terrorystów z Hamasu.

Izraelska armia ogłosiła w środę, że południowa Gaza, dokąd uciekło co najmniej 600 tysięcy cywilów z innych rejonów enklawy, będzie teraz strefą humanitarną. Wojsko zapowiedziało, że ma tam zostać dostarczona pomoc, która czeka teraz na wjazd przy granicy z Gazą po stronie Egiptu.