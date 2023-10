Palestyna oskarża Izrael o zbombardowanie szpitala. Izraelska armia zaprzecza

Hamas twierdzi, że izraelskie lotnictwo uderzyło w szpital baptystów w centrum Gazy, gdzie tysiące osób są leczone po poprzednich bombardowaniach. W odpowiedzi, jak podaje portal Times of Israel, izraelska armia wydała oświadczenie, w którym napisano, że "w kierunku Izraela wystrzelono rakiety, które przeleciały w pobliżu szpitala, gdy ten został trafiony". Siły Obronne Izraela podały w komunikacie, że "według informacji wywiadowczych z kilku źródeł, jakie posiadamy, za atak rakietowy na szpital odpowiada organizacja Palestyński Islamski Dżihad". Z analizy systemów izraelskiej armii wynika także, że rakiety miały trafić w cele znajdujące się w Izraelu, ale zamiary napastników się nie udały.

Wcześniej poinformowano, że szpital "nie jest celem dla izraelskich sił zbrojnych", a izraelskie media spekulowały, iż przyczyną wybuchu mogła być wadliwa rakieta bojowników Hamasu.

W związku z sytuacją głos w sprawie zabrał także premier Izraela Benjamin Netanjahu, który oświadczył, że za ostrzelanie szpitala w Strefie Gazy odpowiedzialni są "barbarzyńscy terroryści", a nie Siły Zbrojne Izraela.

Wojna w Izraelu. Palestyna: W ataku na szpital w Gazie zginęło pół tysiąca osób

Palestyńskie ministerstwo zdrowia początkowo informowało o 200 ofiarach śmiertelnych, potem o 500 osobach. Na razie żadne inne źródło nie potwierdziło takiej liczby ofiar. - Część szpitala płonie. Nie wiem, czy to oddział ratunkowy. Ale z pewnością jest to blok operacyjny, część dachu spadła. Wszędzie jest szkło - powiedział w rozmowie z BBC chirurg, który pracował w szpitalu w momencie nalotu.

Wcześniej ONZ informowała, że izraelskie lotnictwo miało zbombardować szkołę prowadzoną przez Narody Zjednoczone, w której chroniły się setki cywilów. - Co najmniej sześć osób zginęło, gdy szkoła ONZ w obozie dla uchodźców w centralnej części Gazy została trafiona. To skandaliczne. Po raz kolejny pokazuje to rażący brak szacunku dla życia cywilów. W Gazie nie ma już bezpiecznych miejsc, nawet w szkołach ONZ - mówił rzecznik szefa ONZ Stéphane Dujarric. Izrael apelował wcześniej do cywilów, by ewakuowali się na południe Gazy, ale lekarze z palestyńskich szpitali podkreślali, że nie ma możliwości bezpiecznego przewiezienia ciężko chorych pacjentów ze szpitali.

Od początku izraelskich nalotów na Gazę, które są odpowiedzią na wcześniejszy szturm Hamasu na izraelskie miasta, zginęło ponad 3 tysiące Palestyńczyków. Miejscowe władze twierdzą, że ponad tysiąc osób może wciąż znajdować się pod gruzami zbombardowanych budynków. ONZ szacuje, że w nalotach zniszczonych zostało kilka tysięcy budynków w Gazie.

Izraelczycy zabili jednego z dowódców Hamasu

We wtorek poinformowano także, że Izraelczycy zabili jednego z dowódców Hamasu Aymana Nofala w nalocie na Strefę Gazy. O śmierci członka wyższej rady wojskowej palestyńskiej organizacji bojowej poinformowało zbrojne skrzydło Hamasu Izz ad-Din al-Qassam Brigades.

Ayman Nofal dowodził działaniami w środkowej części Strefy Gazy, gdzie z każdą godziną pogarsza się sytuacja humanitarna. Strona palestyńska oraz ONZ alarmują, że w odciętej od świata enklawie w najbliższych godzinach może skończyć się paliwo. Miejscowi ratownicy przeszukują zbombardowane przez Izrael budynki, bo pod gruzami znajdują się żywi ludzie.

Dramatyczna sytuacja humanitarna w Strefie Gazy

ONZ szacuje, że od początku konfliktu z domów uciekło ponad milion palestyńskich cywilów. Większość z nich, zgodnie z instrukcjami izraelskiej armii, która szykuje się do ofensywy lądowej na Gazę, uciekła na południe enklawy. W mieście Khan Yunis są teraz tysiące głodnych Palestyńczyków, pozbawionych dachu nad głową i środków do życia. Ludzie śpią na ulicach i stoją w ogromnych kolejkach, by kupić chleb. ONZ alarmuje, że w Gazie kończy się jedzenie. - Od 7 października nie byliśmy w stanie dostarczyć na miejsce żadnej pomocy, a zapasy szybko się kończą - mówiła Juliette Tuma z ONZ. Strona palestyńska twierdzi, że paliwo i jedzenie może skończyć się w ciągu kilkunastu godzin.

Ratownicy przeszukują gruzowiska po izraelskich bombardowaniach. Szacują, że pod zawalonymi domami może być nawet 1200 osób. Przy granicy z Egiptem czekają konwoje z pomocą humanitarną, jednak przejście graniczne w Rafah, mimo zapowiedzi Stanów Zjednoczonych, pozostaje zamknięte. Jeszcze przed obecną wojną Strefa Gazy była jednym z najbiedniejszych miejsc na ziemi. To także najgęściej zaludniony obszar na całym globie. Na niewielkim terenie mieszkają 2 miliony ludzi.

Od 7 października, kiedy Hamas przeprowadził szturm na izraelskie miasta, zginęło ponad 1300 Izraelczyków, a w izraelskich nalotach odwetowych śmierć poniosło do tej pory ponad 2800 Palestyńczyków, w tym co najmniej kilkaset dzieci.