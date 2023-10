21-letnia Mia została uprowadzona przez Hamas. Terroryści opublikowali z nią film. Macron odpowiedział

Festiwal Supernova rozpoczął się 6 października w Izraelu. Dzień później, 7 października nad ranem, Hamas wystrzelił ze Strefy Gazy ponad trzy tysiące rakiet. Z wieloma uczestnikami koncertu i mieszkańcami przygranicznych osiedli od czasu napaści nie ma kontaktu. Terroryści uprowadzili co najmniej 200-250 osób - przekazały w poniedziałek (16 października) brygady Al Kassam (zbrojne skrzydło palestyńskiego ugrupowania Hamas). Liczba nie jest jednak ostateczna.

Hamas opublikował propagandowy film. 21-letnia Mia Schem: Proszę o pomoc

Hamas w poniedziałek (16 października) opublikował nagranie, na którym pokazał jedną z zakładniczek. - Jestem więźniem w Gazie, leczyli mnie i przeprowadzili operację, która trwała trzy godziny i wszystko jest w porządku, i proszę tylko o jak najszybszy powrót mnie do domu, oddanie mnie rodzinie, proszę o pomoc - mówi 21-letnia Mia Schem. W tle słychać głośne dudnienie.

Mia ma podwójne francusko-izraelskie obywatelstwo. Jej matka, Keren Scharf Schem dopiero z filmu dowiedziała się, że córka przeżyła atak na uczestników koncertu. - Słyszałam już wcześniej plotki, że została postrzelona w ramię lub w nogę - powiedziała dziennikarzom CNN. - Wygląda na bardzo przerażoną. Wygląda, jakby bardzo cierpiała. Widzę, że mówi to, co jej każą - dodała. Zwróciła się do Emmanulea Macrona z apelem o pomoc w uwolnieniu.

Specjaliści, którzy na prośbę "New York Times" przeanalizowali opublikowane przez Hamas nagranie, ocenili, że przynajmniej część ujęć pochodzi sprzed sześciu dni.

Emmanuel Macron: Ohydny akt

Rzecznik izraelskich sił zbrojnych ocenił, że film jest elementem wojny psychologicznej. Z kolei Emmanuel Macron nazwał publikację nagrania "ohydnym aktem". - To hańba brać niewinnych ludzi jako zakładników i pokazywać ich w tak ohydny sposób - powiedział we wtorek. Pałac Elizejski w wydanym oświadczeniu podkreślił, że Francja "współpracuje ze swoimi partnerami w celu uwolnienia francuskich zakładników przetrzymywanych przez Hamas".