Odważna decyzja patriarchy Jerozolimy. Chce oddać się w ręce Hamasu w zamian za dzieci

Kardynał Pierbattista Pizzaballa wystąpił podczas poniedziałkowej (16 października) rozmowy z dziennikarzami z odważną propozycją. Łaciński patriarcha Jerozolimy zadeklarował, że byłby gotów oddać się w ręce Hamasu w zamian za wypuszczenie dzieci przetrzymywanych w Strefie Gazy - informuje Reuters. Podczas ataków prowadzonych przez palestyńskich bojowników, uprowadzonych miało zostać około 200 osób, pośród których znajduje się kilkanaścioro dzieci.

Patriarcha Jerozolimy chce się oddać w ręce Hamasu. W zamian oczekuje uwolnienia zakładników

- Jestem gotowy na wymianę, na cokolwiek, co może doprowadzić do wolności, do sprowadzenia tych dzieci do domu. Nie ma problemu. Z mojej strony jest całkowita gotowość - zapewniał kard. Pizzaballa podczas wideokonferencji z włoskimi dziennikarzami. - Pierwszą rzeczą, którą trzeba spróbować zrobić, jest uwolnienie zakładników. W przeciwnym razie nie będziemy mieli możliwości powstrzymania eskalacji. Jesteśmy gotowi, żeby pomóc. Nawet osobiście - podkreślał. Kardynał przyznał jednak, że nie udało mu się jeszcze skontaktować z Hamasem i wskazał na trudności w przekazaniu komunikatu stronie palestyńskiej.

Kardynał Pizzaballa zajmuje się nadzorem i organizacją działalności Kościoła katolickiego między innymi w Izraelu i na terytorium Palestyny. Podczas rozmowy informował, że w Strefie Gazy wciąż znajduje się około tysiąca chrześcijan, których domy zostały zniszczone w wyniku ostrzału prowadzonego przez Izrael. Pozbawieni dachu nad głową ocaleńcy kryją się w budynkach kościelnych w północnej części regionu. - Nie wiedzą, gdzie się udać, ponieważ przemieszczanie się jest niebezpieczne - podkreślał kard. Pizzaballa.

Od wybuchu konfliktu palestyńsko-izraelskiego papież Franciszek dwukrotnie kontaktował się z parafią Świętej Rodziny w Strefie Gazy. Podczas piątkowej z księżmi 13 października miał zapewniać, że robi wszystko, co w jego mocy, aby zapobiec rozlewowi krwi. Podczas audiencji, która odbyła się 11 października, nawoływał również do wypuszczenia wszystkich zakładników. - Terroryzm i ekstremizm nie pomagają w rozwiązaniu konfliktu między Izraelczykami i Palestyńczykami. Podsycają zamiast tego nienawiść, przemoc i chęć zemsty. Sprawiają tylko, że obie strony cierpią - komentował bieżący konflikt papież Franciszek.

Konflikt palestyńsko-izraelski. Trwają przygotowania do inwazji na Strefę Gazy

Wojna pomiędzy Izraelem a Palestyną rozpoczęła się 7 października od inwazji Hamasu. Według szacunków ataki przeprowadzone tego dnia przez Hamas doprowadziły do śmierci około 1300 osób. Izrael odpowiedział ostrzałem Strefy Gazy, w którym według strony palestyńskiej zginęło co najmniej 2750 osób, z czego jedną czwartą stanowiły dzieci. Ponadto około 10 tysięcy osób miało zostać rannych w ostrzale.

Izrael od tego czasu przygotowuje się również do inwazji lądowej na terytorium kontrolowane przez palestyńskich bojowników. Siły Obronne Izraela (IDF - Israel Defense Forces) zaapelowały do ludności cywilnej Strefy Gazy o jej opuszczenie i przestrzegły przed działaniami Hamasu, który chce wykorzystać cywilów w charakterze "żywych tarcz".