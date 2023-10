Francja. Ewakuacja Pałacu Wersalskiego. AFP: Przyczyną jest alarm bombowy

"Drodzy goście, Ze względów bezpieczeństwa Pałac Wersalski ewakuuje gości" - poinformowano na kanale obiektu w serwisie X. Jak przekazano, we wtorek Wersal będzie zamknięty. Według agencji AFP przyczyną ewakuacji jest alarm bombowy. BFM TV podaje, że na miejsce udał się oddział saperów.

Pałac Wersalski ewakuowany po raz drugi w ciągu kilku dni

To kolejna ewakuacja Pałacu Wersalskiego w ciągu ostatnich dni. Wersal, Luwr i Dworzec Lyoński zostały ewakuowane w minioną sobotę, 14 października. Wówczas około południa dyrekcja Luwru poinformowała o otrzymaniu wiadomości na piśmie ostrzegającej przed zagrożeniem bezpieczeństwa. Z największego muzeum na świecie musiało wyjść ponad trzy tysiące turystów. Kika godzin później zarządzono ewakuację drugiego po Luwrze najczęściej odwiedzanego zabytku we Francji - czyli Pałacu Wersalskiego. Doszło do tego po anonimowym zgłoszeniu na portalu internetowym policji. Kilka tysięcy zwiedzających musiało opuścić pałac królewski oraz mniejsze pałace Grand Trianon i Petit Trianon, znajdujące się w wersalskich ogrodach.

Pod koniec dnia z kolei na Dworcu Lyońskim - największym dworcu w kraju - zgłoszono obecność podejrzanej paczki i ewakuowano cały budynek. Dyrekcja dworca poinformowała jednak, że znaleziono tylko butlę z azotem.

Przypomnijmy, w piątek po ataku islamskiego terrorysty w szkole w Arras francuski rząd ogłosił trzeci, najwyższy, stopień stanu zagrożenia terrorystycznego. Decyzja ta ma też związek z wezwaniami Hamasu do globalnego dżihadu. W całym kraju zmobilizowano dodatkowych siedem tysięcy żołnierzy do pilnowania szkół, miejsc kultu, muzeów i innych miejsc, które mogą stać się celem dla terrorystów.

