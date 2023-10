Strzelanina w Brukseli. Władze wprowadziły najwyższy poziom zagrożenia terrorystycznego

Do strzelaniny doszło w poniedziałek o godz. 19:00 około 5 km od Stadionu Króla Baudouina I, na którym o 20:45 rozpoczął się mecz Belgia-Szwecja w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy 2024. Mężczyzna otworzył tam ogień i kilkukrotnie strzelił do ludzi z broni automatycznej. Nie żyją dwie osoby - Szwedzi. Ranna została jedna osoba. Ofiary miały na sobie koszulki piłkarskie.

REKLAMA

Zobacz wideo Coraz trudniejsza sytuacja w Strefie Gazy. Mieszkańcy są zmuszeni do korzystania ze słonej wody [Źródło: Reuters]

Atak terrorystyczny w Brukseli. Sprawca jest członkiem Państwa Islamskiego

Premier Belgii Alexander De Croo potwierdził, że sprawca zamachu terrorystycznego był Tunezyjczykiem. Wcześniej informowały o tym belgijskie media, dodając, że od 2019 roku starał się on o azyl, ale jego wniosek odrzucono. Reuters podaje z kolei, że mężczyzna jest członkiem Państwa Islamskiego.

Podejrzany jest tunezyjskiego pochodzenia, był nielegalnie w Belgii. Mężczyzna wciąż nie został złapany. To jeden z powodów, dla którego centrum kryzysowe podniosło alert zagrożenia terrorystycznego do czwartego poziomu w regionie Brukseli. To oznacza zwiększoną obecność policyjną w Brukseli i wzmocnione środki bezpieczeństwa w niektórych miejscach, szczególnie tych związanych ze szwedzką społecznością

- powiedział premier Belgi na specjalnie zwołanej konferencji nad ranem. Alert zagrożenia terrorystycznego został podniesiony do najwyższego poziomu tylko w regionie stołecznym. W pozostałej części kraju obowiązuje trzeci poziom zagrożenia.

Belgijskie media we wtorkowy poranek informują nieoficjalnie o schwytaniu terrorysty, który wczoraj zabił dwóch Szwedów w centrum Brukseli. Według telewizji VRT został on zastrzelony podczas operacji policyjnej w jednej z brukselskich dzielnic - Schaerbeek, w której mieszkał. Z kolei telewizja RTBF poinformowała, że podejrzany o dokonanie wczorajszego zamachu został postrzelony w klatkę piersiową i jest aresztowany. Według stacji sprawdzane są obecnie jego odciski palców. Media powołują się na belgijską minister spraw wewnętrznych i donoszą, że przy napastniku znaleziono broń, z której wczoraj zabito dwóch Szwedów.

Mecz Belgia-Szwecja, który odbywał się na stadionie w pobliżu miejsca strzelaniny, został w trakcie przerwy zawieszony, a następnie odwołany. "Po podejrzeniu ataku terrorystycznego w Brukseli dziś wieczorem, po konsultacjach z dwoma zespołami i lokalnymi służbami zdecydowano, że mecz kwalifikacyjny UEFA EURO 2024 między Belgią a Szwecją został odwołany" - napisała UEFA w oświadczeniu na swojej stronie internetowej. Szwedzcy piłkarze w przerwie mieli przekazać przedstawicielom UEFA, że nie chcą grać w drugiej połowie, a Belgowie zgodzili się - poinformował szwedzki nadawca TV6, cytowany przez Agencję Reutera.

W związku z zagrożeniem terrorystycznym ponad 30 tysięcy kibiców poproszono o pozostanie na miejscach, a następnie powoli ewakuowano ze stadionu około północy. Z obiektu odeskortowani przez służby zostali także szwedzcy piłkarze.

***