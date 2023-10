Według belgijskich mediów, mężczyzna kilkukrotnie strzelał z broni automatycznej. Wśród zabitych są obywatele Szwecji. Media wskazują, że ofiary miały na sobie koszulki piłkarskie. Do strzelaniny doszło w poniedziałek o godz. 19:00 czasu lokalnego ok. 5 km od Stadionu Króla Baudouina I, na którym o 20:45 rozpoczął się mecz Belgia-Szwecja w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy, ale nie ustalono, czy istnieje związek między zabójstwem a meczem.

Bruksela. Sprawca strzelaniny na wolności

Sprawca strzelaniny wciąż jest na wolności. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których słychać strzały.

Rzeczniczka policji Ilse Vande Keere powiedziała, że funkcjonariusze wkrótce przybyli na miejsce zdarzenia i zamknęli najbliższą okolicę. Odmówiła podania szczegółów na temat okoliczności strzelaniny - pisze Associated Press. Z kolei BBC dodaje, że policja weryfikuje nagrania i inne materiały z tego zdarzenia.

Agencja AP zauważa, że do strzelaniny doszło w czasie wzmożonej czujności w związku z trwającym konfliktem na linii Izrael-Hamas, który zwiększył napięcie w kilku krajach europejskich. Jednocześnie stolica Belgii stała się miejscem wzmożonej przemocy związanej z rosnącym międzynarodowym handlem narkotykami.