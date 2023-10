"Mięsne ataki" w obwodzie charkowskim. Rosjanie wysyłają swoich żołnierzy na pewną śmierć

W minionym tygodniu Rosjanie ponownie rozpoczęli ataki w kierunku odcinka między Kupiańskiem w obwodzie charkowskim i Łymanem w obwodzie donieckim. O sytuacji na froncie w tamtym regionie opowiedział w telewizji Espresso podpułkownik Iwan Szewcow, szef służby prasowej ukraińskiej brygady szturmowej "Stalowa granica". Zdaniem wojskowego strona rosyjska zaczęła wykorzystywać w walce tzw. "mięsne ataki".

REKLAMA

Zobacz wideo Zdaniem wiceszefa MON Polska wyczerpała możliwości dalszej pomocy wojskowej dla Ukrainy

"Mięsne ataki" w obwodzie charkowskim. Piechota rosyjska ponosi znaczne straty

"Mięsne ataki", o których mówił ppłk. Szewcow, odnoszą się do potocznego terminu "mięsa armatniego". Wojskowy opisuje strategię Rosjan jako desperacką, skupiającą się na kierowaniu do ataku grup liczących od 50 do 100 żołnierzy. Większość żołnierzy stanowiących tego typu oddziały przeznaczonych ma być na straty. W efekcie w organizowanych akcjach śmierć ponosić ma od 80 do 90 procent rosyjskiej piechoty.

Według słów rzecznika ukraińskiej brygady Rosjanie nie odnoszą liczących się sukcesów w działaniach prowadzonych w kierunku Kupiańska i Łymana. Sytuacja armii najeźdźczej nie ulega poprawie, nawet pomimo prowadzonych obok ataków piechoty nalotów oraz bombardowań. - Mieliśmy czas, aby dobrze się przygotować, stworzyć dobre zapory minowe, rowy przeciwczołgowe. Trzymamy teraz na tym odcinku mocną obronę - tłumaczył ppłk. Szewcow w rozmowie z mediami.

Rosjanie nasilają ataki w strefie kupiańsko-łymańskiej. Chcą przejąć węzeł logistyczny

5 października wojsko rosyjskie przeprowadziło ostrzał cywilnych zabudowań we wsi Groza w rejonie kupiańskim, w którym zginęły łącznie 52 osoby. Pośród ofiar znalazła się między innymi pracowniczka Polskiej Akcji Humanitarnej, która prowadziła w regionie akcję na rzecz wsparcia seniorów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski określił atak przeprowadzony przez Rosjan jako "świadomy akt terroru".

Jak podaje Espresso, rosyjska ofensywa w tej części obwodu charkowskiego miała zacząć nasilać się od 9 października. Działania Rosjan wiązały się pierwotnie z nasileniem się nalotów na terytoria kontrolowane przez żołnierzy ukraińskich. W późniejszym czasie dołączyły do nich działania piechoty. Ilja Jewłasz, szef służby prasowej Wschodniej Grupy Sił Zbrojnych Ukrainy, tłumaczył 11 października, że Kupiańsk jest ważnym punktem strategicznym, na którego przejęciu zależy Rosjanom. - Głównym celem jest zdobycie Kupiańska, gdyż znajduje się tam linia kolejowa i dość ważny węzeł logistyczny. Ale następnym celem jest przedarcie się przez korytarz lądowy i odłączenie naszego komponentu od rzeki Oskił - tłumaczył w rozmowie cytowanej przez "Gazetę Wyborczą".