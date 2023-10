W sobotę 7 października terroryści z palestyńskiego Hamasu zaatakowali południowe regiony Izraela. W wyniku ataku rakietowego oraz działań uzbrojonych bojowników zginęło około 1300 osób. W odwecie rozpoczął się regularny nalot Izraela na cele zlokalizowane w Strefie Gazy. Izrael atakuje zarówno z powietrza, morza, jak i z lądu. Według doniesień dziennikarza Jarosława Kociszewskiego "minionej nocy izraelskie lotnictwo przeprowadziło najcięższe naloty na Strefę Gazy od początku wojny".

Zobacz wideo W Strefie Gazy brakuje wody. Mieszkańcy próbują sobie radzić z kryzysem [Źródło: Reuters]

Izrael dementuje informacje o zawieszeniu broni: Nie ma rozejmu

"W nocy izraelskie lotnictwo przeprowadziło najcięższe naloty na Strefę Gazy od początku wojny. Przez 8 godzin nieprzerwanie spadały bomby, głównie na północy enklawy" - napisał na platformie X (dawniej Twitter) Jarosław Kociszewski, dziennikarz zajmujący się sprawami międzynarodowymi, ze wskazaniem na Izrael i Bliski Wschód. Według władz Strefy Gazy w dotychczasowych atakach Izraela zginęło 2570 osób. Jedną czwartą ofiar stanowić mają dzieci. Ponad 10 000 osób zostało rannych. Część z nich przebywa w szpitalach, które także są bombardowane.

Kociszewski dodał, że jeszcze dzisiaj (16 października) ogłoszone zostanie 5-godzinne humanitarne zawieszenie broni. "Posiadacze zagranicznych paszportów będą mieli szansę ucieczki do Egiptu, skąd wpuszczona zostanie też pomoc humanitarna. Izrael przywróci dostawy wody na południu Strefy w celu nakłonienia cywilów do przemieszczania się w te rejony" - podkreślił dziennikarz. Te informacje przekazane zostały w poniedziałek (16 października) przez Agencję Reutera.

Egipt, Izrael oraz USA miały zgodzić się na zawieszenie broni w południowej części Strefy Gazy, które miałoby wiązać się z równoczesnym otwarciem przejścia granicznego w Rafah, by umożliwić ewakuację cudzoziemców. Doniesieniom tym zdecydowanie zaprzeczył izraelski premier Benjamin Netanjahu. "Obecnie nie ma rozejmu ani pomocy humanitarnej w Gazie w zamian za wydostanie cudzoziemców" - poinformowało w oficjalnym oświadczeniu biura premiera.

Co to jest przejście w Rafah?

Po atakach Hamasu Izrael zamknął dwa przejścia graniczne ze Strefą Gazy i zarządził "całkowite oblężenie" tego terytorium. Zablokowano także dostawy paliwa, energii elektrycznej oraz wody. Przejście graniczne w Rafah stanowiło jedyny realny sposób na wydostanie się z enklawy wprost do Egiptu. Ta granica jednak także została zamknięta nie tylko dla mieszkańców Gazy, ale także dla obcokrajowców. Mimo to po egipskiej stronie nadal gromadzone są tony pomocy humanitarnej. Przepływ dostaw do Gazy przez Rafah wymaga jednak zgody Izraela.

Samo przejście, na mocy umowy podpisanej w 2007 roku z Izraelem, kontrolowane jest przez rząd egipski. Minister spraw zagranicznych Egiptu Sameh Shoukry powiedział w rozmowie z CNN, że przejście było otwarte, ale bombardowania z powietrza sprawiły, że drogi po stronie Gazy "nie nadawały się do użytku", dlatego zostało zamknięte. Aktualnie na przejściu granicznym w Rafah gromadzą się Palestyńczycy, którzy posiadają podwójne obywatelstwo. Mają oni nadzieję na uzyskanie pozwolenia na opuszczenie Gazy.