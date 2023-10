Tragedia w USA. 71-latek 26 razy pchnął nożem 6-latka. W tle wojna w Izraelu

Jak poinformowała agencja Reutera do ataku doszło w sobotę 14 października w Plainfield Township, niedaleko Chicago. 6-letni chłopiec pochodzenia muzułmańskiego został dźgnięty 26 razy. Mężczyzna miał użyć do popełnienia zbrodni noża stylizowanego na wojskowy z 18 cm ząbkowanym ostrzem. Taką informację przekazało biuro szeryfa hrabstwa Will w stanie w Illinois w swoim oświadczeniu. Z kolei 32-letnia matka chłopca miała wiele ran kłutych. "Oczekuje się, że przeżyje atak" - podała agencja. Sky News podaje, że kobieta przebywa obecnie w szpitalu.

Mężczyzna zabił sześciolatka. Media: Zbrodnia ma związek z wojną Izraela i Hamasu

Podejrzanym w sprawie jest 71-letni Joseph Czuba. Mężczyzna został oskarżony o zabójstwo pierwszego stopnia i usiłowanie popełnienia zabójstwa pierwszego stopnia. Postawiono mu także dwa zarzuty popełnienia przestępstwa z nienawiści i pobicie ze skutkiem śmiertelnym. "Detektywi byli w stanie ustalić, że obie ofiary tego brutalnego ataku były celem podejrzanego ze względu na to, że są muzułmanami, a także z uwagi na trwający konflikt na Bliskim Wschodzie z udziałem Hamasu i Izraelczyków" - podało biuro szeryfa hrabstwa Will, którego treść przytacza Reuters. Biuro szeryfa przekazało, że Czuba nie złożył oświadczenia detektywom. Policja miała ustalić zarzuty na podstawie wywiadów i dowodów.

Kiedy służby przybyły na miejsce, przekazały, że znaleźli Czubę siedzącego na ziemi przed domem z raną ciętą na czole. Jego ofiary znajdowały się w sypialni. Jak podaje Sky News, Czuba wynajmował im mieszkanie. Wcześniej matka chłopca zadzwoniła na policję i przekazała, że właściciel ich zaatakował.

Biden: Ta rodzina przybyła do USA w poszukiwaniu schronienia

Rada Stosunków Amerykańsko-Islamskich (CAIR) zidentyfikowała chłopca jako Wadea Al-Fayoume i jego matkę - Hanaan Shahin. "Islamofobiczna retoryka i antypalestyński rasizm rozpowszechniany przez polityków, media i platformy mediów społecznościowych muszą się skończyć" - oświadczył CAIR na platformie X.

Z kolei prezydent USA Joe Biden powiedział, że rodzina chłopca to palestyńscy muzułmanie, którzy "przybyli do Ameryki w poszukiwaniu tego, czego wszyscy szukamy - schronienia, by żyć, uczyć się i modlić w pokoju". - Na tak przerażające akty nienawiści nie ma miejsca w Ameryce - przekazał przywódca w oświadczeniu. Prezydent i pierwsza dama Jill Biden powiedzieli, że są "zszokowani" atakiem. Złożyli kondolencje rodzinie w oświadczeniu wydanym w niedzielę przez Biały Dom.