Reuters powołuje się w depeszy na lokalny kanał Sham FM. Z jego informacji wynika, że na ataki zareagowała obrona przeciwlotnicza Syrii. Według doniesień w wyniku ostrzału uszkodzona została infrastruktura lotniska w Aleppo. Nie ma na ten moment informacji na temat ewentualnych zniszczeń na międzynarodowym lotnisku w Damaszku. Oba lotniska są obecnie nieczynne.

Państwowe media w Syrii: Izrael zaatakował lotniska w Aleppo i Damaszku

Według doniesień syryjskich mediów za ataki odpowiada Izrael. "Źródła podają, że ataki na lotniska miały na celu zakłócenie irańskich linii zaopatrzeniowych do Syrii" - podaje Reuters. Agencja zwraca uwagę, że doszło do nich na niedługo przed zaplanowaną wizytą irańskiego ministra spraw zagranicznych. Izraelskie wojsko nie odniosło się do przekazywanych informacji.

Wojna Izraela z Hamasem

Od rozpoczęcia wojny w Izraelu w Strefie Gazy zginęło ponad 1350 Palestyńczyków, a prawie 6050 zostało rannych - poinformowało palestyńskie ministerstwo zdrowia. Ofiary po stronie izraelskiej to ponad 1300 zabitych i 2700 rannych. Siły zbrojne Izraela kontynuują naloty i ostrzał osiedli w Strefie Gazy. Izrael wprowadził całkowitą blokadę Strefy Gazy, odcinając dostawy wody, paliwa i energii elektrycznej.

Organizacje humanitarne oceniają, że wskutek bombardowań i nalotów ponad 300 tysięcy mieszkańców Strefy Gazy pozostaje bez dachu nad głową. W palestyńskiej enklawie brakuje wody i prądu, zaczyna również brakować żywności. Izraelski minister energetyki Israel Katz zapowiedział jednak, że władze w Tel Awiwie nie zezwolą na dostarczanie podstawowych zasobów i pomocy humanitarnej do Strefy Gazy, dopóki Hamas nie uwolni ludzi uprowadzonych podczas ataku przeprowadzonego w weekend.