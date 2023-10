Finlandia. Szefowa MSZ nabrana jak Duda. Mówiła o Polsce i broni jądrowej

"Rosyjscy dowcipnisie Vovan i Alexei Stolyarov zrobili psikusa ministrom spraw zagranicznych Finlandii i Szwecji, ale i szwedzkiemu ministrowi obrony" - pisze rosyjska "Izwiestija". W sieci opublikowano film, na którym słychać rozmowę Władimira Kuzniecowa (Vovan) i Aleksieja Stoljarowa (Lexus), którzy zadzwonili do fińskiej ministerki spraw zagranicznych. Youtuberzy podali się za przedstawicieli Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS).

Rosyjscy Youtuberzy nabrali fińską ministerkę

Elina Valtonen miała podczas rozmowy mówić między innymi o kwestii eksportu ukraińskiego zboża, pomocy wojskowej dla Ukrainy oraz o rozmieszczeniu broni nuklearnej w Finlandii. - Mamy jedną z najsilniejszych armii w Europie. Finlandia nie może teraz przekazać swoich myśliwców, ponieważ mamy zobowiązania wobec NATO. Musimy chronić naszą własną granicę - powiedziała ministerka, której wypowiedź cytuje rosyjska "Izwiestija".

W kwestii umieszczenia broni nuklearnej odniosła się między innymi do Polski. - Polska oczywiście nikomu nie grozi tą bronią. Jeśli chodzi o broń nuklearną, najważniejsze jest to, że jest ona wykorzystywana jako środek odstraszający. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, na fińskiej ziemi zakazane jest jakiekolwiek przechowywanie broni jądrowej. To chyba nie jest w naszym interesie, przynajmniej nie w najbliższej przyszłości - mówiła Valtonen.

Szefowa MSZ Finlandii: Musimy się dowiedzieć, jak to możliwe

Ministerka została zapytana przez media o sprawę. - Nie rozumiem, jak udało im się zorganizować coś takiego w tak zatłoczonym kalendarzu - odparła Valtonen, żartując z sytuacji. - Naprawdę musimy się dowiedzieć, jak to możliwe - dodała. Polityczka podkreśliła także wsparcie dla Ukrainy, szacunek dla Karty Narodów Zjednoczonych oraz suwerenności krajów. - Będę kontynuowała tego rodzaju dyskusje. Być może w przyszłości lepiej ustalimy priorytety kalendarza - mówiła.

W środę wieczorem fińskie MSZ wydało oficjalny komunikat w sprawie rozmowy szefowej resortu z rosyjskimi żartownisiami. "Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi dochodzenie w sprawie oszustwa, w którym ministerka spraw zagranicznych Elina Valtonen odbyła rozmowę z kimś, kto nie był osobą podającą się na filmie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych intensyfikuje swoje procesy, aby uniknąć podobnych sytuacji" - poinformowano w komunikacie i zapewniono, że rozmowa i jej ustalenia były "zwyczajowe i nie wzbudziły podejrzeń". "W rozmowie minister wyjaśnił publiczne stanowiska i poglądy Finlandii na bieżące sprawy" - przekazano w innym wpisie.

Andrzej Duda nabrany przez Rosjan. "Nietypowy sposób prowadzenia rozmowy"

Przypomnijmy, że w listopadzie ubiegłego roku Andrzej Duda po raz kolejny dał się nabrać na telefoniczny żart. Prezydent myślał, że rozmawia z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. - Wierz mi, jestem bardzo ostrożny. Nie winię Rosjan, to jest wojna. Myślę, że obie strony będą się wzajemnie obwiniać za tę wojnę. Myślisz, że chcę wojny z Rosją? Nie, nie chcę tego. Nie chcę wojny z Rosją i jestem niezwykle ostrożny, proszę mi wierzyć, niezwykle ostrożny - powiedział Rosjanom nieświadomy Andrzej Duda.

"Po eksplozji rakiety w Przewodowie, w czasie trwających łączeń z głowami państw i szefów rządów doszło do połączenia z osobą podającą się za Prezydenta Francji Emanuela Macrona" - poinformowała później na portalu X Kancelaria Prezydenta. "W trakcie połączenia Prezydent Andrzej Duda zorientował się po nietypowym sposobie prowadzenia rozmowy przez rozmówcę, że mogło dojść do próby oszustwa i zakończył rozmowę. Po tym połączeniu KPRP niezwłocznie podjęła we współpracy z odpowiednimi służbami działania wyjaśniające" - dodano.