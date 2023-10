W kibucu Be'eri w południowym Izraelu, niedaleko granicy ze Strefą Gazy, "są dowody na to, że dzieci zostały zabite na oczach swoich rodziców" - stwierdził mjr Doron Spielman. Jego słowa cytuje The Times of Israel. Jak podaje serwis, ciała wciąż są wywożone z miejsca masakry. Zdaniem dowódcy zostanie on zapamiętany jako symbol masakry dokonanej przez Hamas, "podobnie jak Auschwitz jest symbolem Holokaustu".

Izraelski dowódca o masakrze w kibucu: Znaleziono części ciał

Spielman poinformował, że "znaleziono części ciał dzieci i nadal nie wiadomo, do kogo należały, dopóki nie zostaną dopasowane do DNA żyjących krewnych". - Zrozumienie tego, co się tutaj wydarzyło, zajmie tygodnie - dodał. W jednym z domów 40 cywilów było przetrzymywanych przez 20 bojowników.

Ponad 100 osób zostało zamordowanych przez bojowników Hamas w kibucu Be'eri. Zespoły poszukiwawczo-ratownicze nadal pracują nad znalezieniem ciał. Wokół są domy, które znajdują się niemal w ruinie. Ściany są zawalone, pokoje spalone, a w powietrzu unosi się zapach martwych ciał - opisuje dziennik.

Masakra w Kfar Aza. "Izraelska Bucza"

Izraelskie Siły Obronne przekazały także w tym tygodniu, że bojownicy Hamasu dokonali masakry w Kfar Aza, podczas której kobiety, dzieci i osoby starsze zostały "brutalnie zamordowane w sposób podobny do działań ISIS". CNN doniosło w środę, że rzecznik izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu przekazał, że znaleziono ciała niemowląt i małych dzieci z "odciętymi głowami" w Kfar Aza w południowym Izraelu.

We wtorek The Times of Israel podał, że do Kfar Aza w południowym Izraelu razem z izraelską armią przyjechali zagraniczni korespondenci. "Z eksplozjami i ostrzałem artyleryjskim w tle delegacja w hełmach i kamizelkach kuloodpornych przedzierała się przez zniszczony kibuc, gdzie ciała palestyńskich terrorystów wciąż leżały przy spalonych domach. (...) Reporterzy mówili o smrodzie śmierci unoszącym się w powietrzu" - głosił wpis. Portal masakrę w Kfar Aza porównał do rzezi w ukraińskiej Buczy. Media przekazały, że znaleziono ciała co najmniej czterdziestu dzieci.

- To nie jest wojna, to nie jest pole bitwy. Widzisz dzieci, matkę, ojca w ich sypialniach, w ich schronach, i to jak terroryści ich zabili. To masakra - mówił z kolei generał Itai Weruw.