Do wojny Izraela z Hamasem dołączą kolejne kraje? Czołowy amerykański generał odpowiada

W czwartek wieczorem Departament Stanu USA przekazał, że w atakach Hamasu na Izrael zginęło co najmniej 22 obywateli Stanów Zjednoczonych. Generał Charles Q. Brown Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA, ocenił, czy do wojny Hamasu z Izraelem może dołączyć się inne państwo.

Amerykański generał: Nie widzę sygnałów o dodatkowych graczach

Jak podaje Reuters, amerykańskie wojsko nie zauważyło jeszcze żadnych oznak, że inne państwa przygotowują się do ataku na Izrael po niespodziewanym ataku palestyńskiej grupy bojowników Hamas. - Nie widzę żadnych sygnałów o dodatkowych graczach, którzy zamierzają zaangażować się na szkodę Izraela - powiedział w środę Charles Q. Brown, przewodniczący Połączonych Szefów Sztabów i doradca prezydenta Joe Bidena podczas konferencji prasowej w Brukseli. Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów to najwyższe stanowisko wojskowe w Siłach Zbrojnych Stanów Zjednoczonych.

Przypomnijmy, że w środę wieczorem w mediach pojawił się chaos informacyjny dotyczący sytuacji na granicy izraelsko-libańskiej. Z początku Siły Obronne Izraela poinformowały o otrzymaniu zgłoszenia "o obawie przed wtargnięciem w przestrzeń powietrzną z Libanu na terytorium Izraela". Z czasem jednak zdementowały tę informację, pisząc, że nie zidentyfikowano żadnych uderzeń rakiet z terytorium Libanu.

Rano poinformowano, że Hezbollah otwarcie przyznaje się do udziału w walkach. "Szyici rakietami zaatakowali posterunki izraelskie na granicy w odpowiedzi na śmierć trzech swoich ludzi dzień wcześniej. Izrael nie potwierdza informacji o ofiarach po swojej stronie. To jest o tyle istotne, iż Hezbollah otwarcie przyznaje się do udziału w walkach, co już jest pewną eskalacją" - napisał na portalu X Jarosław Kociszewski, ekspert Fundacji Stratpoints i redaktor naczelny portalu new.org.pl.

Wojna w Izraelu. Gaza odcięta od świata

Według palestyńskich władz w nalotach na Gazę zginęły dotąd co najmniej 974 osoby. Zdaniem Organizacji Narodów Zjednoczonych, 260 tysięcy cywilów w Gazie uciekło już ze swoich domów. Większość schroniła się w szkołach prowadzonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, które są w tej chwili jedynym stosunkowo bezpiecznym miejscem w odciętej od świata enklawie. W środę jedyna elektrownia w Gazie została wyłączona z powodu braku paliwa. Mieszkańcy pozostali bez wody, prądu i internetu. Izraelskie naloty na Gazę trwają niemal bez przerwy i są najbardziej intensywnymi bombardowaniami enklawy od dwóch dekad. Armia podała w środę, że od soboty uderzyła w 2,5 tysiąca celów.

Jak informuje ABC News, w czwartek władze palestyńskie podały, że w wyniku izraelskich ataków odwetowych w Strefie Gazy zginęło co najmniej 1 055 osób, a 5 184 zostały rannych. W Izraelu zginęło co najmniej 1200 osób, a ponad 2900 zostało rannych w wyniku ataków sił Hamasu.

Izrael w środę utworzył także rząd nadzwyczajny i specjalny gabinet do zarządzania wojną. Decyzję ogłosili wspólnie premier Benjamin Netanjahu i były szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela oraz lider opozycji Benny Gantz.