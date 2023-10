W połowie marca bieżącego roku Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał nakaz aresztowania Władimira Putina w związku z oskarżeniami o popełnienie zbrodni wojennych w Ukrainie. Przez pewien czas prezydent Rosji odwoływał spotkania międzynarodowe, jednak - jak poinformowały rosyjskie media - w czwartek (12 października) przyleciał do Kirgistanu, aby wziąć udział w szczycie krajów byłego ZSRR.

Władimir Putin z wizytą w Kirgistanie. Opuścił Rosję pierwszy raz w tym roku

W Kirgistanie Władimir Putin może czuć się całkowicie bezpiecznie. Położone w Azji środkowej państwo jest jednym z krajów, który nie ratyfikował Statutu Rzymskiego, czyli aktu prawa międzynarodowego stanowiącego, by nie dopuszczać do bezkarności sprawców zbrodni przeciwko ludzkości, ludobójstw, zbrodni wojennych i zbrodni agresji.

Jak poinformowała rosyjska agencja informacyjna TASS, w czwartek (12 października) Władimir Putin ma spotkać się z prezydentem Kirgistanu Sadyrem Dżaparowem w rezydencji państwowej Ala-Archa. Tam odbędą się negocjacje, po których dojdzie do ceremonii podpisania dokumentów dwustronnych. Następnie Putin weźmie udział w gali poświęconej 20. rocznicy powstania rosyjskiej wojskowej bazy lotniczej w Kancie oraz spotka się z przywódcą Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem. Według informacji przekazanych przez Ria Nowosti przywódcy mają skupić się na sytuacji związanej z Górskim Karabachem. Z kolei w piątek prezydent Rosji, wspólnie z Aleksandrem Łukaszenką, weźmie udział w szczycie krajów byłego ZSRR. Putin ma także zaplanowaną rozmowę z prezydentem Tadżykistanu Emomali Rahmonem.

Władimir Putin o zagranicznych wyjazdach: Po co mam stwarzać problemy?

W ostatnich tygodniach Władimir Putin wielokrotnie odpowiadał na pytania, czy czuje się pokrzywdzony w związku z brakiem wyjazdów zagranicznych. Bez wahania odpowiadał wówczas, że ma dużo do zrobienia w Rosji i nie chce "sprawiać problemów innym państwom". - Po co miałbym stwarzać problemy naszym przyjaciołom, organizującym te imprezy? - pytał retorycznie, cytowany przez portal m24.ru. Zdaniem rosyjskiego prezydenta, jeżeli doszłoby do takiego zagranicznego spotkania, "państwa trzecie" starałyby się za wszelką cenę zakłócić przebieg wydarzenia.