Rzecznik brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformował w środę 11 października, że minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii James Cleverly przybył do Izraela w celu "zademonstrowania niezachwianej solidarności Wielkiej Brytanii z narodem izraelskim po atakach terrorystycznych Hamasu". - Spotkamy się z ocalałymi z ataków i wyższymi rangą przywódcami izraelskimi, aby przedstawić zarys wsparcia Wielkiej Brytanii - przekazał rzecznik.

Izrael. Szef brytyjskiego MSZ musiał uciekać do schronu

Szef brytyjskiej dyplomacji odwiedził między innymi miasto Ofakim w południowej części Izraela. "Podczas gdy brytyjski minister odwiedza Ofakim w południowym Izraelu, włącza się syrena ostrzegająca o nadlatujących rakietach wystrzeliwanych przez Hamas. Taka jest rzeczywistość, w której Izraelczycy żyją na co dzień" - napisał oficjalny profil Izraela na portalu X. James Cleverly odpowiedział na tę wiadomość następująco: "Dziś widziałem przebłysk tego, czego miliony doświadczają każdego dnia. Groźba rakiet Hamasu wisi nad każdym izraelskim mężczyzną, kobietą i dzieckiem. Dlatego stoimy ramię w ramię z Izraelem".

Zagrożenie z terytorium Libanu? To błąd systemu alarmowego

Tymczasem w mediach pojawił się chaos informacyjny dotyczący sytuacji na granicy izraelsko-libańskiej. Z początku Siły Obronne Izraela poinformowały o otrzymaniu zgłoszenia "o obawie przed wtargnięciem w przestrzeń powietrzną z Libanu na terytorium Izraela". Z czasem jednak zdementowały tę informację, pisząc, że nie zidentyfikowano żadnych uderzeń rakiet z terytorium Libanu.

"Dużo paniki, błędów i dezinformacji wokół tego, co się dzieje, lub wydaje się dziać na granicy libańsko-izraelskiej. Przykładem jest przypisanie kanałowi 12 telewizji izraelskiej informacji o tym, że dron z Libanu uderzył w cel w Izraelu. Autor informacji podkreśla, że nic takiego nie napisał. Stwierdził jedynie, że drony z Libanu zmierzają do Izraela" - pisze dziennikarz Jarosław Kociszewski. "Zamieszanie na północy Izraela było błędem systemu alarmowego. Nie wydarzyło się nic. Nie było dronów ani paralotniarzy. Nie ma wojny na północy Izraela. Co nie znaczy, że nie istnieje takie ryzyko" - dodaje Kociszewski w innym wpisie.

Sytuacja w Strefie Gazy jest dramatyczna. Jedyna elektrownia wyłączona

W środę jedyna elektrownia w Gazie została wyłączona z powodu braku paliwa. Mieszkańcy pozostali bez wody, prądu i internetu. Izraelskie naloty na Gazę trwają niemal bez przerwy i są najbardziej intensywnymi bombardowaniami enklawy od dwóch dekad. Armia twierdzi, że od soboty uderzyła w 2,5 tysiąca celów. Według palestyńskich władz w nalotach zginęły dotąd 974 osoby. ONZ podaje, że 260 tysięcy cywilów w Gazie uciekło już ze swoich domów. Większość schroniła się w szkołach prowadzonych przez Narody Zjednoczone, które są w tej chwili jedynym stosunkowo bezpiecznym miejscem w odciętej od świata enklawie.

BBC poinformowało w środę, że Izrael wkrótce dokona inwazji na Strefę Gazy. "W południowym Izraelu zgromadziła się już ogromna liczba żołnierzy, wraz z ogromną liczbą czołgów i innych pojazdów opancerzonych" - donosi stacja. "Jest prawdopodobne, że Izrael będzie nadal atakował Gazę z powietrza przez kilka dni" - ocenia korespondent Paul Adams.

Izrael w środę utworzył także rząd nadzwyczajny i specjalny gabinet do zarządzania wojną. Decyzję ogłosili wspólnie premier Benjamin Netanjahu i były szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela oraz lider opozycji Benny Gantz.