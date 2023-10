Trudno szukać w przeszłości porównań do wtorkowych wydarzeń. Większym wstrząsem dla systemu był katastrofa w Smoleńsku, bo wówczas zginęło prawie całe najwyższe wojskowe dowództwo. Była to jednak katastrofa, wypadek, a nie efekt narastającego od lat konfliktu pomiędzy osobami mającymi zapewniać Polsce bezpieczeństwo. To, co się stało teraz, jest tym gorsze, że jest efektem osobistych animozji oraz sporu co do kwestii fundamentalnej, czyli tego jak cywile mają nadzorować wojsko.

Najważniejszy żołnierz nie mógł wygrać z najważniejszym cywilem

Niezależnie od sympatii osobistych czy politycznych, podstawową zasadą w tej sytuacji jest to, że cywile mają ostateczną władzę nad wojskowymi. To zasada kontroli cywilnej nad armią, będąca jednym z fundamentów demokracji. Wojskowi dysponują największą siłą w państwie. Są więc zawsze w stanie nim zawładnąć, dławiąc wszelki opór. Widać to na przykładzie licznych krajów rządzonych przez wojskowe junty lub generałów dla niepoznaki przebranych garnitury. Żeby tego uniknąć i zapewnić obywatelom wolność, wojsko musi być podporządkowane społeczeństwu, a nie na odwrót. Oznacza to oddanie kontroli nad siłami zbrojnymi politykom. Niezależnie od tego, jacy by byli.

Problemem jest pogodzenie cywilnej kontroli nad wojskiem z koniecznością profesjonalnego zarządzania nim. Polityk prawie nigdy nie dorówna specjalistyczną wiedzą wojskowym, a siły zbrojne to zbyt poważna sprawa, aby sterowali nimi ludzie bez odpowiednich umiejętności, dla których najważniejsza jest polityka. Czyli wynik w następnych wyborach i władza. I tutaj w Polsce w ostatnich latach zaczął narastać problem, który walnie przyczynił się do wczorajszej eksplozji.

Generał Rajmund Andrzejczak był szefem Sztabu Generalnego od 2018 roku. Kiedy obejmował to stanowisko, minister Mariusz Błaszczak publicznie wychwalał go jako "najlepszego z najlepszych". Rzeczywiście gen. Andrzejczak miał wówczas i ma dzisiaj w wojsku dobrą opinię jako inteligentny, otwarty, sprawiedliwy i wspierający swoich podwładnych. Jego relacje z ministrem szybko zaczęły się jednak psuć. Błaszczak od początku preferował ręczne sterowanie zgodnie ze swoimi oczekiwaniami i potrzebami politycznymi, a nie opinią wojskowych. Teoretycznie jako szef SG to gen. Andrzejczak powinien wypracować plany rozwoju sił zbrojnych. Zapoczątkował nawet w 2019 roku "kampanię NUX 2X35", której celem było wypracowanie tego, jak ma wyglądać polskie wojsko w przyszłości, w toku licznych debat, konferencji i spotkań z udziałem między innymi niezależnych ekspertów. Błaszczak i MON mieli już jednak swoją koncepcję rozwoju wojska stworzoną na bazie Strategicznego Przeglądu Obronnego z czasów ministra Antoniego Macierewicza. Projekt generała został skazany na niebyt i obumarł. Napięcia więc narastały.

Niezależnie od tego, że w 2019 roku przeprowadzono częściową reformę Systemu Kierowania i Dowodzenia, w ramach której gen. Andrzejczak został wyznaczony na najwyższego dowódcę w czasie wojny. Jednak nie zmieniło to codziennej sytuacji i szef SG nadal bronił się przed odbieraniem mu przez MON sprawczości oraz możliwości faktycznego realizowania swoich zadań. Wzajemna niechęć doszła do tego poziomu, że w 2020 roku rozpętała się brudna kampania wokół kwestii nominacji gen. Andrzejczaka na kolejną trzyletnią kadencję. Do prasy trafiły nieoficjalne informacje, jakoby w trakcie ćwiczeń sztabowych Zima-20 symulowana obrona Polski prowadzona pod jego kierownictwem skończyła się katastrofą. Dyskredytacja szefa SG się jednak nie udała i głównie za sprawą poparcia prezydenta Andrzeja Dudy został w 2021 roku mianowany na kolejną kadencję. Od tego czasu gen. Andrzejczak był już jednak w pełni "człowiekiem prezydenta" i pozostawał w opozycji do Błaszczaka. Oficjalnie oczywiście prezentowana była jedność, jednak śledząc zdjęcia z różnych uroczystości, było ewidentne, że u boku ministra znacznie częściej pojawiają się inni oficerowie, a szefa SG notorycznie brakuje.

Ostatnie krople w czary goryczy

Do ostatecznego tąpnięcia doszło za sprawą rosyjskiej rakiety manewrującej Ch-55, która z nieznanego powodu wleciała zimą 2022 roku znad Ukrainy nad Polskę i rozbiła się w lesie opodal Bydgoszczy. Znaleziono ją dopiero w maju następnego roku, co wywołało ogromną burzę polityczną. Broniąc się przed oskarżeniami o nieudolność, minister Błaszczak winą obarczył wojsko. Konkretnie Dowódcę Operacyjnego, generała Tomasza Piotrowskiego. Prywatnie dobrego znajomego gen. Andrzejczaka, pod którym służył między innymi w dowództwie szczecińskiej 12 Dywizji Zmechanizowanej, zanim obaj trafili na najwyższe stanowiska w Warszawie. Zrzucenie winy na podwładnego, bez przedstawienia przekonujących dowodów, może jest czymś częstym w świecie polityki, z którego jest Błaszczak, jednak dla wielu wojskowych było niemiłym zaskoczeniem. Gen. Andrzejczak wstawił się za formalnym podwładnym oraz kolegą i przy poparciu prezydenta zmian personalnych nie było. Sprawa przycichła, ale nie została rozwiązana. Było pewne, że czas obu generałów jest policzony.

Dlaczego zdecydowali się złożyć wnioski o rozwiązanie stosunku służbowego, czyli potocznie mówiąc w wojsku "rzucili kwitami", akurat sześć dni przed wyborami? Oficjalnie najpewniej nie dowiemy się nigdy. Warto jednak zwrócić uwagę na wydarzenia ostatniego weekendu związane z wybuchem konfliktu w Izraelu. Operacja ewakuacji stamtąd polskich obywateli, pod kryptonimem NEON, została zorganizowana i jest prowadzona przez Dowództwo Generalne. Jego już były dowódca, generał Wiesław Kukuła, bardzo zaangażował się w sprawę, w swoim stylu relacjonując wydarzenia w mediach społecznościowych. Tymczasem to powinno być zadanie Dowództwa Operacyjnego i gen. Piotrowskiego. Nie jest przy tym tajemnicą, że gen. Kukuła dobrze dogaduje się z ministrem Błaszczakiem i ma wysokie notowania w PiS po tym, jak sprawnie poprowadził proces tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej.

Tutaj mała dygresja o tym, jak wygląda system dowodzenia polskiego wojska. Ma on trzy podstawowe elementy. Sztab Generalny, czyli mówiąc w dużym skrócie myśliciele, mający planować to, jak wojsko ma wyglądać, jakiego sprzętu potrzebować i jak być używane. Dowództwo Generalne, czyli trenerzy i organizatorzy, mający zarządzać codzienną aktywnością wojska w kraju, jego szkoleniem i ogólnie przygotowywaniem do realizacji zadań. Dowództwo Operacyjne, mające brać plany z SG, siły przygotowane przez DG i dowodzić nimi w trakcie realizacji zadań w czasie pokoju oraz kryzysu. System wywołujący w wojsku budzi wiele kontrowersji ze względu na skomplikowanie i brak jasnej hierarchii, ale taki mamy. W takim układzie jest jasne, że to Dowództwo Operacyjne powinno prowadzić operację NEON. Tak się jednak nie stało. Można przypuszczać, że dodatkową kroplą w czarze goryczy było upublicznienie na potrzeby kampanii wyborczej PiS fragmentów planów operacyjnych wojska. To również była rzecz bez precedensu, szokujące dla wielu żołnierzy pogwałcenie zasad i norm. Zwłaszcza tych na szczycie, którzy tego rodzaju plany szykują i znają ich wagę.

Zgodnie z koncepcją cywilnej kontroli nad armią, wojskowi nie mogą publicznie krytykować nadzorujących ich cywilów. Swoją opinię muszą schować do kieszeni, aby tylko nie dać powodu do obaw, że chcą sprzeniewierzyć się temu fundamentowi demokracji. To jeden z kluczowych elementów etosu żołnierza państwa demokratycznego. Niezbędny. Jedynym sposobem wyrażenia sprzeciwu jest więc odejście ze służby. "Rzucenie kwitami". Nie ma więc większej wątpliwości co do tego, czym była decyzja gen. Andrzejczaka i gen. Piotrowskiego, podjęta kilka dni przed wyborami i na prawie rok przed końcem ich kadencji. Radykalny głos sprzeciwu wobec tego, jak obecnie wojsko jest zarządzane przez cywilów.

Pożegnanie bez klasy

Niezależnie od intencji obu oficerów i tego, co ich do niej ostatecznie popchnęło, to podejmując ją mniej niż tydzień przed wyborami, wpisali się w politykę. Czyli zrobili coś, czego teoretycznie żołnierz państwa demokratycznego powinien zdecydowanie się wystrzegać. Intencjonalnie, czy też nie, był to mocny cios w ministra Błaszczaka i szerzej PiS, poprzez uderzenie w kampanijną narrację partii rządzącej o zapewnianiu bezpieczeństwa Polakom. Czy było to uzasadnione, będzie przedmiotem długich sporów. Pokazuje jednak powagę konfliktu pomiędzy częścią wojska a partią rządzącą, co przekłada się w sposób oczywisty na bezpieczeństwo państwa.

Wiele emocji wywołuje też to, kim są następcy odchodzących generałów i w jaki sposób ich powołano. Zrobiono to w trybie ekspresowym, mniej niż pół dnia od gruchnięcia wieści o rezygnacjach. Nowym szefem Sztabu Generalnego został wspomniany generał Kukuła. Nowym Dowódcą Operacyjnym generał Maciej Klisz, wcześniej dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej. Obaj oficerowie wywodzą się z Wojsk Specjalnych, z których potem trafili na lata do WOT. Kukuła był ich dowódcą w latach 2016-2022, po czym trafił do DG. Gen. Klisz był kolejno szefem sztabu, zastępcą dowódcy i dowódcą WOT w latach 2016-2023. Ze względu na specyfikę kariery przez wojska specjalne i obrony terytorialnej, żaden z nich nie dowodził dużymi oddziałami w rodzaju brygad czy dywizji, ani nie służył w ich sztabach. Zajęcie przez nich najwyższych stanowisk w armii jest wydarzeniem precedensowym i wywołującym kontrowersje.

Automatyczne skreślanie obu oficerów i traktowanie ich jako "żołnierzy PiS" jest jednak niesprawiedliwe. Polskie wojsko jest w dobie gwałtownej transformacji i rozbudowy, stoi przed ogromnymi wyzwaniami, więc bardziej elastyczne podejście ludzi świata wojsk specjalnych nie musi być wadą, pomimo braku doświadczenia dowódczego. Obaj oficerowie nigdy nie dali też powodów, aby sądzić, że wyżej cenią służbę PiS niż państwu. Dobre kontakty z politykami niekoniecznie są wadą. Widzimy właśnie, do czego prowadzi ich brak. Pod warunkiem, że oficer nie staje się potakiwaczem, niepotrafiącym przeciwstawić się co mniej rozsądnym decyzjom cywili. Ostatecznie wojsko ma służyć państwu i społeczeństwu, a ich przedstawicielami są wyłonieni w demokratycznych wyborach politycy.

Oczywiście najlepiej byłoby mieć takich polityków, którzy potrafią oprzeć się pokusie ręcznego sterowania i wykorzystywania formalnie apolitycznego wojska do politycznych celów. O tym jednak decydują wyborcy, nie generałowie. Warto jednak zwrócić uwagę na to, w jakim stylu pożegnano obu odchodzących dowódców. Po pierwsze ich następców powołano natychmiast, bez dania zwyczajowych kilku miesięcy na zamknięcie spraw i przekazanie obowiązków. Była to na pewno decyzja polityczna, aby jak najszybciej zamknąć bardzo drażliwy temat. Dodatkowo w ten sposób na trzyletnie kadencje wyznaczono preferowanych oficerów, zamiast zostawiać tę decyzję na po wyborach. Po drugie podczas ceremonii powołania ich następców w Pałacu Prezydenckim, ich imiona zostały wspomniane jedynie formalnie. Ani prezydent, ani minister, nie wyrazili choćby minimalnej kurtuazji, choć w różnych momentach czasu obaj wypowiadali się o generałach w samych superlatywach i dobę wcześniej byli elementem sprawnego zapewniania Polsce oraz Polakom bezpieczeństwa. Wręcz przeciwnie, politycy wbijali oficerom szpile. Sugerowali, że ci nie dorastali do swoich stanowisk. Minister Błaszczak powiedział nawet nieśmieszny żart, że "nie zgadza się na włączanie Wojska Polskiego w kampanię wyborczą". Po czym dzień później w sposób tradycyjny dla siebie podpisał umowy zbrojeniowe na tle specjalnie ustawionych na tę potrzebę dziesiątek sztuk ciężkich pojazdów wojskowych, robiących mu za ściankę. Na piaszczystym poligonie i doraźnie położonych płytach betonowych postawiono nawet niedawno dostarczony z Turcji dron Bayraktar TB2.