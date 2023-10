Lekarze bez Granic z Gazy: Przyjęliśmy 13-latka, był niemal całkowicie poparzony po bombardowaniu

Sytuacja ludności cywilnej w Strefie Gazy jest dramatyczna - ostrzega organizacja Lekarze bez Granic, która od dekady prowadzi tam działania humanitarne. Informuje o "nieustających" bombardowaniach i ostrzale, w tym na gęsto zaludnione obszary miast i budynki cywilne. Według ostatnich danych w Gazie zginęło dotychczas 950 osób, a 5000 zostało rannych. We wcześniejszym ataku na Izrael Hamas zabił 1200 osób i ranił 2400.

Według relacji Lekarzy bez Granic w Gazie zbombardowane zostały budynki mieszkalne, infrastruktura cywilna, szkoły, placówki zdrowia. 200 000 osób zostało zmuszonych do opuszczenia domów i nie mogą znaleźć schronienia. W Gazie nie ma schronów przeciwlotniczych.

- Szpitale są przepełnione. Liczba rannych jest ekstremalnie wysoka – do szpitali w Strefie Gazy bez ustanku przybywają nowi ranni. Zespoły medyczne są wyczerpane, opatrują i operują rannych 24 godziny na dobę - mówi Léo Cans, kierownik działań Lekarzy bez Granic w Palestynie. Jak relacjonuje:

- Ostatnio przyjęliśmy trzynastoletniego chłopca, którego ciało było prawie całkowicie poparzone, po tym jak bomba spadła tuż obok jego domu i wznieciła pożar. To są bardzo trudne przypadki do leczenia w takich warunkach. Kiedy dotykają dzieci, naprawdę trudno to znieść.

Część ludzi chroni się w szkołach i szpitalach. Te ostatnie nie nadążają z przyjmowaniem rannych. Kończą się zapasy leków, materiałów medycznych, paliwa do generatorów prądu. Według doniesień w mediach, w Gazie skończyły się już zapasy paliwa do elektrowni i jedynym źródłem elektryczności pozostają prywatne generatory.

- Intensywność przemocy i bombardowań jest szokująca, podobnie jak liczba zabitych. Deklaracja wojny nie może - pod żadnym warunkiem - prowadzić do zbiorowego karania mieszkańców Gazy. Odcinanie wody, elektryczności i dostaw paliwa jest nie do zaakceptowania, ponieważ karze wszystkich mieszkańców i uniemożliwia im zaspokojenie podstawowych potrzeb - podkreśla kierownik działań Lekarzy bez Granic w Palestynie.

SMS-y przed bombami

Léo Cans relacjonuje, że czasem ludzie w środku nocy dostają wiadomość SMS, że powinni ewakuować się z domu. Także wcześniej praktyką izraelskich sił zbrojnych było ostrzeganie cywilów przed niektórymi bombardowaniami. - Takie wiadomości dostawały też osoby z naszego zespołu. Muszą wtedy zbudzić swoje dzieci i w środku nocy opuścić budynek, nie zabierając ze sobą właściwie niczego, aby schronić się w bezpieczniejszym miejscu. Bardzo często jednak nie mają dokąd iść. Zostają pod gołym niebem, w środku nocy, pod gradem bomb. Gdzie mogliby znaleźć schronienie? - mówi przedstawiciel Lekarzy bez Granicy.

Setki tysięcy osób pozostaje bez dachu nad głową i wody czy jedzenia, a po tym, jak rząd Izraela odciął dostawy wody i elektryczności wkrótce może ich zabraknąć dla wszystkich. Coraz bardziej ograniczona jest sieć komórkowa. Léo Cans mówi:

- Ludzie w Gazie są dziś przerażeni. Regularnie rozmawiam z przebywającymi w Gazie współpracownikami, z lokalnym personelem Lekarzy bez Granic. To bardzo twardzi ludzie, bo niestety przeżyli już wiele wojen. Ale obecna sytuacja wywołuje w nich olbrzymi lęk. Mówią, że tym razem jest inaczej niż zwykle: nie widzą wyjścia z tej sytuacji i zastanawiają się, jak to wszystko się skończy. Żyją w strasznym obciążeniu psychicznym. Nie ma słów, by opisać, przez co ludzie tam przechodzą.

Lekarze bez Granic wzywają do nieatakowania cywili i infrastruktury medycznej. Jak informują, izraelski nalot zniszczył jeden ze wspieranych przez organizację szpitali, a inny pocisk trafił i zniszczył karetkę, która przewoziła ranną osobę. - Powtarzamy: placówki medyczne muszą być uszanowane. To nie jest coś, co powinno być poddawane w wątpliwość - mówi.

"Całkowite oblężenie Gazy"

Minister obrony Izraela Jo'aw Galant ogłosił "całkowite oblężenie" Strefy Gazy. Stwierdził, że izraelskie siły "walczą z ludzkimi zwierzętami" i zapowiedział też wstrzymanie dostaw żywności, prądu i paliwa. Izrael zbombardował także przejście graniczne do Egiptu i zapowiedział, że jeśli tamtędy dostarczone zostanie np. paliwo, to cysterny będą bombardowane. Inne kraje mają prowadzić rozmowy w celu utworzenia korytarza humanitarnego do dostarczenia pomocy do Gazy przez Egipt.

Strefa Gazy bywa nazywana "więzieniem na otwartym powietrzu" m.in. przez organizacje zajmujące się prawami człowieka, ale też Tamira Pardo, byłego szefa Mosadu (izraelskiej agencji wywiadowczej), który w głośnym wywiadzie stwierdził, że Izrael stosuje wobec Palestyńczyków apartheid.

Izrael oficjalnie wycofał się z trwającej od 1967 roku okupacji i utrzymywania wojsk wewnątrz strefy, ale rozpoczął jej blokadę i w praktyce kraj wciąż ma ogromną kontrolę nad Palestyńczykami. Kontroluje granice Gazy, w tym ostatnie funkcjonujące przejście graniczne (wcześniej było ich więcej) do Izraela, wody przybrzeżne i strefę powietrzną nad Gazą. Jedyną inną oficjalną drogą do i z Gazy jest przejście graniczne Rafah z Egiptem, które nie jest jednak zawsze otwarte. Gaza jest niemal pozbawiona własnych zasobów i Izrael kontroluje w dużej mierze dostawy prądu, wody czy sieć komórkową.

Strefa Gazy ma powierzchnię nieco większą od Krakowa, ale mieszka tam ok. 2,3 miliona ludzi, z czego połowa to dzieci. Duża część mieszkańców to palestyńscy uchodźcy lub ich potomkowie, wysiedleni z terytoriów dzisiejszego państwa Izrael. To jedno z najgęściej zaludnionych miejsc na Ziemi, jednoczesne pozbawione stabilnego dostępu do czystej wody czy elektryczności. Bezrobocie wynosi ok. 50 proc. Mieszkańcy strefy najczęściej nie mają możliwości, by ją opuścić.