Oto co zostało z Titana. Wyłowiono ostatnie elementy batyskafu i możliwe ludzkie szczątki

Z dna Oceanu Atlantyckiego wydobyto ostatnie elementy batyskafu Titan - poinformowała agencja Associated Press, powołując się na Straż Przybrzeżną Stanów Zjednoczonych. To fragmenty łodzi podwodnej, przy pomocy której pięć osób próbowało dopłynąć do wraku Titanica.

Wydobyto ostatnie elementy wraku Titana. Znaleziono też możliwe szczątki ludzkie

Amerykańskim służbom udało się wyłowić z głębokości ok. 3800 metrów ostatnie już elementy wraku łodzi podwodnej Titan. Wśród wydobytych fragmentów znalazła się przypominająca kopułę tytanowa pokrywa części rufowej statku. Element ten (widoczny na zdjęciu powyżej) wytrzymał potężną implozję batyskafu i został znaleziony w niemal nienaruszonym stanie.

Poinformowano również o wydobyciu z wraku dodatkowych szczątków, przypuszczalnie ludzkich. Zostały one przetransportowane do analizy, której dokonać mają amerykańscy specjaliści. Podobnie jak poprzednie elementy Titana, tytanowa kopuła i pozostałe fragmenty statku odnaleziono w odległości ok. 488 metrów od wraku Titanica.

Co się stało z Titanem? Przypuszcza się, że batyskaf implodował

Sprawę Titana w drugiej połowie czerwca śledził niemal cały świat. Z batyskafem utracono łączność zaraz po zanurzeniu jednostki w wodach Atlantyku. Pomimo zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań fragmenty statku odnaleziono na dnie kilka dni później. Uważa się, że łódź podwodna nagle implodowała (zapadła się pod ciśnieniem) zabijając wszystkie pięć osób obecne na pokładzie. Celem wyprawy było zobaczenie i sfotografowanie wraku brytyjskiego transatlantyckiego liniowca.

Wydobycia elementów amerykańska Straż Przybrzeżna dokonała w ramach kontynuacji misji odzyskiwania wraku batyskafu w porozumieniu z Marynarką Wojenną Stanów Zjednoczonych. Pierwsze elementy jednostki wyłowiono z Atlantyku jeszcze pod koniec czerwca.