Masakra w kibucu Kfar Aza. Odkryto ciała kobiet i 40 dzieci. "Izraelska Bucza"

We wtorek do Kfar Aza razem z izraelską armią przyjechali zagraniczni korespondenci, aby na własne oczy zobaczyć, co się tam wydarzyło - podaje "The Times of Israel". "Z eksplozjami i ostrzałem artyleryjskim w tle delegacja w hełmach i kamizelkach kuloodpornych przedzierała się przez zniszczony kibuc, gdzie ciała palestyńskich terrorystów wciąż leżały przy spalonych domach. (...) Reporterzy mówili o zapachu śmierci unoszącym się w powietrzu" - czytamy. Portal porównuje masakrę w Kfar Aza do rzezi w ukraińskiej Buczy.

- Kiedy palestyńscy bandyci wtargnęli do kibucu, podpalili kilka domów w tętniącej życiem społeczności, aby zmusić mieszkańców do ich opuszczenia - mówił w rozmowie z dziennikiem Omar Barak, 24-letni oficer armii izraelskiej.

Jak dodał, wielu wolało umrzeć w pożarach niż umrzeć z rąk terrorystów. W domach znajdywały się setki zwłok, w tym także 40 ciał dzieci - także niemowląt.

Z kolei z informacji BBC wynika, że niektóre ofiary, także dzieci, miały ścięte głowy.- Nigdy nie widziałem czegoś takiego, nigdy przez 40 lat służby nie wyobrażałem sobie czegoś takiego - powiedział CNN generał dywizji Itai Veruv we wtorek, zaledwie kilka godzin po tym, jak wojska izraelskie zabezpieczyły teren.

Zobacz wideo Izrael. Ludzie szukają schronienia po wybrzmieniu syren alarmowych [Źródło: Reuters]

Jak opisywał, żołnierze chodzili od domu do domu, zabezpieczając zwłoki brutalnie zamordowanych kobiet, osób starszych i dzieci. "Zostali zamordowani w typowo bestialski sposób, typowy dla ISIS" - czytamy w relacji CNN.

- To nie jest wojna, to nie jest pole bitwy. Widzisz dzieci, matkę, ojca w ich sypialniach, w ich schronach, i to jak terroryści ich zabili. To masakra - relacjonował Generał Itai Weruw, cytowany przez Times of Israel.

Hamas wznowił ostrzał rakietowy Izraela

Hamas wznowił ostrzał rakietowy południowej części Izraela. Na razie nie ma doniesień o ofiarach. Kontradmirał Sił Obronnych Izraela Daniel Hagari poinformował, że od soboty palestyńska organizacja wystrzeliła około pięciu tysięcy rakiet. Dodał, że izraelskie wojsko zabiło we wtorek 18 palestyńskich bojowników, którzy przedostali się na terytorium Izraela.

W sobotę palestyński Hamas rozpoczął atak na Izrael, ostrzeliwując jego teren rakietami. Ataku dokonano także z lądu - do Izraela przedostali się bojownicy palestyńskiej organizacji, którzy siali terror, mordowali cywilów i brali zakładników.

Według najnowszego bilansu, w wojnie Izraela z palestyńską organizacją Hamas zginęło przeszło 1200 Izraelczyków. W nocy izraelskie wojsko zaatakowało ponad 70 celów znajdujących się w Strefie Gazy. Były to obiekty związane z Hamasem. Daniel Hagari poinformował, że został zniszczony system, który pozwalała Hamasowi na wykrywanie aktywności izraelskiego lotnictwa. Hamas poinformował, że w nocnych izraelskich nalotach na strefę Gazy zginęło co najmniej 30 osób.

Wczoraj wieczorem Izrael został ostrzelany z terytorium Syrii. W odpowiedzi wojska izraelskie wystrzeliły w stronę Syrii pociski artyleryjskie i moździerzowe. Kilka pocisków spadło na otwarte tereny na terytorium Izraela.