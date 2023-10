Ewakuacja Polaków z Izraela utrudniona. Wojskowy Hercules uległ awarii

Jeden z wojskowych samolotów Hercules przeznaczony do ewakuacji osób z ogarniętego wojną Izraela uległ awarii. Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej w rozmowie z portalem Interia, była to "drobna usterka", która "szybko została naprawiona". Po czasowym pobycie na lotnisku w greckiej Chanii "samolot wrócił do wykonywania zadań".

4 Fot. Facebook Ministerstwo Obrony Narodowej Otwórz galerię Na Gazeta.pl