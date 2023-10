Izrael zaatakował 70 celów w Strefie Gazy. Wylądował pierwszy samolot z amerykańską amunicją

We wtorek wieczorem Izrael został ostrzelany z terytorium Syrii. Kilka pocisków spadło na otwartych terenach. Na razie nie ma informacji, aby na skutek tego ataku ktoś ucierpiał. W odpowiedzi wojska izraelskie wystrzeliły pociski artyleryjskie i moździerzowe. Wcześniej Izrael został ostrzelany także z Libanu.

Wcześniej izraelska armia poinformowała, że odzyskała kontrolę nad całą granicą z Gazą i że ponowne przedarcie się palestyńskich bojowników nie będzie już możliwe. Jednocześnie Izrael najprawdopodobniej przygotowuje się na inwazję lądową na Gazę - przy granicy jest 100 tysięcy żołnierzy, a zmobilizowano już w sumie 300 tysięcy rezerwistów. Niektórych ściągano z Europy, w tym z Polski, samolotami. Premier Benjamin Netanjahu zapowiedział najostrzejszą w historii odpowiedź Izraela na atak Hamasu.

Izrael. Wylądował pierwszy samolot z amerykańską amunicją

Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken w rozmowie telefonicznej z izraelskim prezydentem Izaakiem Herzogiem potwierdził "niezachwiane wsparcie USA dla prawa Izraela do obrony przed przerażającymi atakami terrorystycznymi Hamasu" - poinformował Departament Stanu. Blinken złożył kondolencje rodzinom ofiar. Tymczasem w Izraelu wylądował pierwszy samolot przewożący amerykańską amunicję. Stany Zjednoczone zapowiedziały, że przekażą Izraelowi środki obrony przeciwlotniczej i amunicję do walki z Hamasem.

We wtorek wieczorem polskiego czasu przemówienie wygłosił Joe Biden. - Są chwile w życiu, mówię to dosłownie, kiedy na ten świat spuszczane jest czyste, nieskażone zło. Naród Izraela przeżył w ten weekend jeden z takich momentów. Krwawe ręce organizacji terrorystycznej Hamas stwierdziła, że celem jej istnienia jest zabijanie Żydów. To był akt czystego zła - powiedział prezydent USA.

Rośnie bilans ofiar wojny z Izraela z Hamasem. Wciąż trwa ewakuacja Polaków

Od soboty w Izraelu trwają walki pomiędzy armią izraelską a oddziałami Hamasu. Izrael ostrzeliwuje Strefę Gazy. Bombardowania, które trwają od soboty, są odpowiedzią na bezprecedensowy szturm terrorystów z Hamasu na Izrael. Trwa ewakuacja obywateli innych krajów, którzy chcą opuścić Izrael. Dotychczas z Izraela ewakuowanych zostało ponad 670 Polaków.

Łączna liczba ofiar śmiertelnych wojny Izraela z Hamasem przekroczyła 3,6 tys. osób. Sobotni szturm Hamasu kosztował życie ponad 1,2 tys. Izraelczyków oraz obcokrajowców. Izraelska armia poinformowała też, że znaleziono dotąd ciała 1,5 tys. palestyńskich bojowników, którzy szturmowali południe kraju i masakrowali ludność cywilną. Z kolei w izraelskich nalotach na Strefę Gazy, które są odpowiedzią na sobotnie wydarzenia, zginęło co najmniej 900 Palestyńczyków, w tym 260 dzieci i 230 kobiet. Ponad 7,6 tys. osób zostało rannych.

ONZ ocenia się, że co najmniej 187 tysięcy cywilów w Gazie uciekło ze swoich domów. Większość schroniła się w stosunkowo bezpiecznych szkołach prowadzonych przez Narody Zjednoczone.

