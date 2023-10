Tak wygląda Gaza po izraelskich bombardowaniach. Opublikowano zdjęcia satelitarne

Izraelska armia nie przestaje bombardować Gazy. W nalotach zginął między innymi palestyński minister gospodarki z Hamasu. Samoloty i drony bombardują zarówno magazyny broni, siedziby banków, ale i kryjówki bojowników w meczetach. ONZ ocenia się, że co najmniej 187 tysięcy cywilów w Gazie uciekło ze swoich domów. Większość schroniła się w stosunkowo bezpiecznych szkołach prowadzonych przez Narody Zjednoczone.

REKLAMA

Zobacz wideo Jerzy Haszczyński: Amerykański elektorat jest bardziej zainteresowany Izraelem niż Ukrainą

Izrael prawdopodobnie przygotowuje się na inwazję lądową w Gazie. Przy granicy jest 100 tysięcy żołnierzy, a zmobilizowano już w sumie 300 tysięcy rezerwistów. Niektórych ściągano z Europy samolotami, w tym z Polski. Premier Benjamin Netanjahu zapowiedział najostrzejszą w historii odpowiedź Izraela na atak Hamasu.

Izraelskie władze apelują do cywilów w Gazie, by ci uciekali do Egiptu "póki jeszcze mogą". Równocześnie jednak Egipt zamknął jedyne przejście graniczne z palestyńską enklawą w Rafah. Przepuszczane są tam tylko osoby, które jeszcze przed wybuchem konfliktu miały pozwolenia na wyjazd. Gazie grozi katastrofa humanitarna. Enklawa jest całkowicie odcięta przez Izrael od dostaw jedzenia, prądu, paliwa i wody. Nie wiadomo dokładnie, kiedy skończą się zapasy. Organizacje pomocowe apelują o ustanowienie korytarza humanitarnego.

Wojna w Izraelu i w Gazie

Tymczasem Hamas nie przestaje ostrzeliwać Izraela rakietami. Od początku konfliktu wystrzelono już 4,5 tysiąca pocisków. Izraelska armia poinformowała natomiast, że odzyskała kontrolę nad całą granicą z Gazą i że ponowne przedarcie się palestyńskich bojowników do Izraela nie będzie już możliwe.

Prezydent USA Joe Biden potwierdził we wtorek, że wśród zakładników wziętych przez Hamas są Amerykanie. Podczas wystąpienia w Białym Domu Biden poinformował, że w atakach w Izraelu zginęło 14 obywateli USA. Amerykański prezydent zadeklarował zdecydowane poparcie dla Izraela.