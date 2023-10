Izrael. Berdiczewscy poświęcili życie, żeby ratować dzieci. Wojsko znalazło je po 14 godzinach

Wojna w Izraelu pochłania wiele ofiar. Jednymi z nich byli trzydziestolatkowie Itai i Hadar Berdiczewscy. Małżeństwo ukryło swoje dzieci, kiedy do ich domu próbowali włamać się bojownicy Hamasu. O zdarzeniu poinformowała izraelska gazeta "Walla".

Izrael. Hamas próbował włamać się do domu rodziny. Rodzice ukryli dzieci i poświęcili swoje życie

Rodzina mieszkała w miejscowości Kfar Gaza położonej około trzech mil na wschód od Gazy i na południu Izraela. Itai i Hadar byli rodzicami 10-miesięcznych bliźniaków. Ich życie zakłócił atak Hamasu na Izrael, co doprowadziło do próby włamania się bojowników do ich domu. Rodzice ukryli swoje dzieci w schronie przeciwbombowym i próbowali odeprzeć atak, ale zostali zamordowani.

Około 14 godzin później na miejscu pojawili się izraelscy żołnierze, którzy zauważyli ukryte dzieci. Bliźniaki zostały bezpiecznie przekazane ich babci, która zaopiekowała się niemowlakami. Zdjęcie małżeństwa zamieściła w mediach społecznościowych konsultantka rządu i działaczka społeczna na rzecz zmniejszania różnic w społeczeństwie izraelskim Shosi Shtub.

Wojna w Izraelu. Gaza jest odcięta od świata, a Hamas zabija cywili. Nie żyje turystka z Berlina

Jak informowaliśmy, Izrael wprowadził całkowitą blokadę Gazy, przez co odcięto dostawy wody, prądu i żywności. Życie dwóch milionów osób jest zagrożone katastrofą humanitarną. Pomimo tego Hamas, mający kontrolę nad Gazą, nie przestaje ostrzeliwać Izraela i grozi zabiciem niewolników.

Pojawiają się też doniesienia o kolejnych morderstwach cywili przez bojowników. Jedną z nich jest 22-letnia turystka z Berlina, Carolin Bohl oraz jej chłopak, brytyjski fotograf Danny Darlington. Kobieta przed śmiercią wysłała swojej mamie wiadomość tekstową o treści: "Dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłaś, kocham cię" - napisał na portalu X fotograf Boaz Arad.

Izraelskie ministerstwo zdrowia przekazało, że od sobotniego poranka do godziny 19:00 czasu lokalnego we wtorek ewakuowano 2 901 rannych do szpitali w całym kraju. Natomiast 535 osób jest nadal hospitalizowanych: jedna w stanie krytycznym, a 105 z nich znajduje się w ciężkim stanie.