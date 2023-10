Jeśli Hamas jest wagą lekką, to Hezbollah ciężką. To armia bez państwa, która może odegrać dużą rolę

Na razie Hezbollah nie włączył się do wojny Izraela z Hamasem i innymi palestyńskimi bojówkami ze Strefy Gazy. Doszło do ograniczonej wymiany ognia w niedzielę i poniedziałek, w której miało zginąć trzech libańskich bojówkarzy. Odpowiedzią był kolejny ostrzał izraelskich obiektów wojskowych. Dodatkowo z Libanu do Izraela przeniknął mały palestyński oddział, szybko zlikwidowany przez Izraelczyków. Akcja Palestyńczyków nie mogła się jednak odbyć bez zgody Hezbollahu.

Na razie nie przerodziło to się jednak w poważniejsze starcia, ani nie padły żadne jednoznaczne deklaracje. Hezbollah przygląda się rozwojowi sytuacji. Pomimo oczywistej sympatii dla Palestyńczyków i wspierania ich sprawy, libańska bojówka przede wszystkim dba o swój interes. Nieoficjalne sugestie pojawiające się w arabskiej i izraelskiej prasie są jednak takie, że jeśli Izrael wkroczy do Strefy Gazy i będzie metodycznie niszczył tamtejsze palestyńskie bojówki, to Hezbollah się zaangażuje. Izrael znajdzie się wówczas w sytuacji wojny na dwa fronty, której zawsze starał się unikać. Zwłaszcza, że Hamas przy Hezbollahu to słabo uzbrojeni amatorzy. Libańska bojówka jest przeciwnikiem innego kalibru.

Przeciwnik wiedzący, jak wygrać

Dość powiedzieć, że Hezbollah zdołał dwa razy wygrać z Izraelem. Były to zwycięstwa bardzo kosztowne i wymęczone, ale jednak były. Dwa razy izraelskie wojsko wycofało się za granicę ze stratami. Pierwszy raz w 2000 roku, kończąc tym samym rozpoczętą w latach 80. okupację południowego Libanu. Izraelczycy wkroczyli do tego państwa w 1982 roku, kiedy było trawione przez wojnę domową trwającą od siedmiu lat. W zaistniałej wówczas próżni władzy zainstalowała się Organizacja Wyzwolenia Palestyny. W ramach operacji Pokój dla Galilei izraelskie wojsko szybko zniszczyło jej struktury działające publicznie, jednak następnie wplątało się w brutalną okupację i narastający opór Libańczyków. W tej sytuacji zrodził się Hezbollah, jako partyzantka muzułmanów szyickich, zamieszkujących południe i wschód Libanu.

Powstanie organizacji było w znacznej mierze inspirowane przez wówczas nowe władze Iranu, które widziały potrzebę zjednoczenia libańskich szyitów pod jedną flagą. Najlepiej taką pozostającą pod kontrolą Teheranu. Iran zaczął więc słać pieniądze, broń i doradców. Początki walk z Izraelczykami były mało owocne ze względu na brak doświadczenia zarówno po stronie Libańczyków jak i doradzających im Irańczyków. Jednak do lat 90. Hezbollah stał się prężną organizacją prowadzącą skuteczną wojnę asymetryczną z Izraelem. Głównie przy użyciu min pułapek, zasadzek i zaskakującego ostrzału moździerzowego. W końcowym okresie walk liczyła już kilkadziesiąt tysięcy bojówkarzy o przyzwoitym poziomie wyszkolenia i wyposażenia. Istotnie przyczyniła się ona do decyzji Izraela o wycofaniu się w 2000 roku z tak zwanej strefy bezpieczeństwa, czyli okupowanego przygranicznego pasa ziemi w Libanie.

Po takim sukcesie Hezbollah stał się faktycznie najsilniejszą organizacją w kraju. Silniejszą niż rząd i wszystkie inne bojówki. Przejął kontrolę nad południem i wschodem kraju, oraz południowymi dzielnicami stołecznego Bejrutu. Już wówczas był określany jako najsilniejsza organizacja pozapaństwowa na świecie, dysponująca potencjałem militarnym porównywalnym z wieloma mniejszymi państwami. Armia bez państwa, posiadająca część Libanu, sponsorowana przez Iran i nienawidząca Izraela.

Swój potencjał Hezbollah pokazał dobitnie w 2006 roku, kiedy ostatni raz zmierzył się z Siłami Obronnymi Izraela (IDF). Zaczęło się od rajdu bojówkarzy przez granicę, w wyniku którego porwali dwóch izraelskich żołnierzy i zabili trzech. Skończyło się trwającą prawie miesiąc inwazją IDF na południowy Liban, nalotami na cele aż do Bejrutu, oraz ostrzałem rakietowym izraelskich miast. Izraelczycy nacięli się na znacznie silniejszą obronę, niż się spodziewali. Hezbollah mocno ufortyfikował słabo zamieszkany i pagórkowaty południowy Liban. Izraelskie kolumny zmechanizowane wpadały w zasadzki z użyciem silnych min-pułapek i nowoczesnych rosyjskich przeciwpancernych rakiet kierowanych, przekazanych przez Iran. Bojówkarzom udało się nawet uszkodzić izraelską korwetę przy pomocy irańskiej rakiety przeciwokrętowej, ponieważ ich przeciwnik zignorował możliwość pojawienia się tego rodzaju zagrożenia. W końcu Izraelczycy wycofali się po utracie 121 żołnierzy. Hezbollah stracił od 2 do 4 razy więcej ludzi, ale taki stosunek strat był czymś oczekiwanym. Organizacja uznała wojnę za swój sukces, czemu Izraelczycy nigdy nie zaprzeczali.

Budowanie jeszcze większego potencjału

Do dzisiaj na granicy z Libanem trwa względny pokój. Przy czym Hezbollah na pewno nie przespał ostatnich 17 lat, tylko ciągle wzmacniał swój potencjał przy pomocy Iranu. Włączył się też w wojnę domową w Syrii u boku reżimu Baszara Assada, Iranu i Rosji. Jego zdyscyplinowane bojówki były istotnym wsparciem dla zdemoralizowanych wojsk reżimowych. W zamian organizacja zyskała dostęp do syryjskiego terytorium i tamtejszych baz lotniczych oraz portów, przez które zaczął płynąć jeszcze większy strumień wsparcia z Iranu. Izraelczycy od lat systematycznie przeprowadzają naloty w Syrii, mające na celu ograniczenie tych transportów broni. Zwłaszcza co bardziej zaawansowanych systemów przeciwlotniczych i innej broni rakietowej. Jest jednak bardziej niż prawdopodobne, że nie wykrywają i nie niszczą wszystkiego. Nie odbiorą też Libańczykom doświadczenia z wielu lat walk w Syrii. Hezbollah dzisiaj jest prawdopodobnie jeszcze groźniejszym przeciwnikiem niż w 2006 roku.

Dokładna liczebność, struktura i uzbrojenie libańskiej bojówki nie są znane. Organizacja trzyma większość informacji na swój temat w tajemnicy. W 2021 roku jej wieloletni przywódca szejk Hassan Nasrallah oznajmił, że ma do dyspozycji 100 tysięcy bojówkarzy. Nie ma informacji pozwalających zweryfikować tę liczbę. Nie ma też szczegółowych informacji na temat uzbrojenia Hezbollahu. Na pewno główną bronią organizacji są najróżniejsze rakiety balistyczne przeznaczone do zmasowanego ostrzału Izraela. Ze strony Izraelczyków pojawiają się szacunki mówiące o ponad stu tysiącach takich pocisków. Przy czym nie są to prymitywne samoróbki w rodzaju tych używanych przez Hamas, ale głównie seryjna przemysłowa produkcja z Iranu o znacznie wyższej jakości. W tym choćby naprawdę groźne Fateh-110. Obrona przed zmasowanym atakiem przy ich użyciu byłaby znacznie trudniejsza niż obrona przed atakami ze Strefy Gazy. System Żelazna Kopuła nie jest w stanie przechwytywać wielu typów rakiet, którymi dysponuje Hezbollach. Wiele pocisków przedarłoby się do celów i wyrządziło istotne szkody. Libańczycy na pewno dysponują też rakietami przeciwokrętowymi, które w 2006 roku były zaskoczeniem dla Izraelczyków. Nie można wykluczyć, że dysponują też rakietami manewrującymi do atakowania celów lądowych i dronami w rodzaju tych, które Iran dostarcza Rosji do ataków na Ukrainę. Miecz Hezbollahu do przeprowadzania ataków na Izrael na pewno jest bardzo rozbudowany.

Tarczą organizacji jest system umocnień w południowym Libanie, na którym Izraelczycy już raz połamali sobie zęby. Dzisiaj bojówkarze niemal na pewno mają więcej rakiet przeciwpancernych i dronów. Do tego bezcennego doświadczenia z wojny w Syrii. Próba wkroczenia na ich teren oznaczałaby więc dla Izraela krwawą przeprawę i niepewny rezultat. Z drugiej strony intensywny ostrzał rakietowy izraelskich miast nie pozwalałby Izraelczykom stać w miejscu. Na tym polega ogólna strategia Hezbollahu. Próbować zagrozić izraelskim cywilom, aby sprowokować IDF do ataku i walki w niekorzystnych dla siebie warunkach, co zniweluje ogromną przewagę Izraelczyków w konwencjonalnym uzbrojeniu.

Finanse Hezbollahu też są tajemnicą. Organizacja na pewno otrzymuje znaczne kwoty z Iranu, szacowane w 2018 roku na 700 milionów dolarów rocznie. Do tego zajmuje się przemytem narkotyków, papierosów i paliwa, oraz handlem tymi dobrami w samym Libanie. Dysponuje własną telewizją, siecią telefonii komórkowej, szpitalami, placówkami pomocy społecznej, służbami bezpieczeństwa i kontroluje 13 miejsc w libańskim parlamencie (4. największa partia). Podobnie jak Hamas w Strefie Gazy, Hezbollah też ma znaczące poparcie społeczne w Libanie.

Włączenie się takiego gracza do wojny ze Strefą Gazy byłoby poważną eskalacją i zagrożeniem dla Izraela. Nie bez powodu część mobilizowanych właśnie sił lądowych jest kierowana na północ kraju, w rejon granicy z Libanem. Do sieci trafiły nagrania konwojów broni pancernej i artylerii. Mieszkańcom północy Izraela zalecane jest przygotowania się na długotrwałe przebywanie w schronach. Nie jest jednak jeszcze przesądzone, czy Hezbollah zaangażuje się w konflikt. Od 2006 roku tylko przyglądał się kolejnym starciom Strefy Gazy z Izraelem i udzielał symbolicznego poparcia Palestyńczykom. Być może skala mobilizacji i wściekłości Izraelczyków przekona przywódców Hezbollahu, że lepiej ten konflikt też przeczekać, bo zaangażowanie się niesie zbyt duże ryzyko dotkliwych strat. Przy tym poziomie napięcia i nienawiści sytuacja może jednak eskalować błyskawicznie i poza kontrolą przywódców. Wymiana ognia na granicy, większa liczba zabitych i lawinę trudno będzie powstrzymać.