Palestyńczycy porzucają domy w obawie przed prowadzonymi przez cały czas izraelskimi bombardowaniami. Do tej pory, w wyniku ataku na Strefę Gazy, zginęło ponad 700 Palestyńczyków. Naloty na ten obszar są odpowiedzią na sobotni szturm członków Hamasu na Izrael, gdzie zginęło co najmniej 900 Izraelczyków.

Atak na Strefę Gazy. Rośnie liczba ofiar, brakuje jedzenia, prądu i wody

Według ONZ większość osób, które opuściły Strefę Gazy, schroniły się w szkołach prowadzonych przez Narody Zjednoczone w Gazie, natomiast izraelska armia, która prawdopodobnie szykuje się do ofensywy lądowej w palestyńskiej enklawie, apeluje do cywilów, by uciekali do Egiptu. Okazuje się jednak, że egipskie władze zamknęły jedyne przejście graniczne z Gazą w mieście Rafah. - Wszyscy mówią nam, żebyśmy się ewakuowali w bezpieczne miejsca. Ale teraz w Gazie nie ma już bezpiecznych miejsc - przekazał Alaa, mieszkaniec miasta Khan Yunis.

W ostatnich godzinach Izrael odciął Gazę od zaopatrzenia w jedzenie, prąd, leki i paliwo. To oznacza, że dwóm milionom ludzi grozi teraz katastrofa humanitarna. Mimo tego radykalny Hamas, który rządzi Gazą, nie przestaje ostrzeliwać Izraela. Grozi też, że zabije izraelskich zakładników. Sytuacja staje się poważna także w placówkach medycznych, gdzie brakuje leków dla pacjentów, prądu do obsługi aparatury medycznej oraz paliwa - poinformowało palestyńskie ministerstwo zdrowia.

Szef ONZ ds. praw człowieka Volker Türk przekazał 10 października, że "strony muszą przestrzegać międzynarodowego prawa humanitarnego. Muszą natychmiast zaprzestać ataków wymierzonych w ludność cywilną oraz ataków, które mogą spowodować nieproporcjonalną śmierć i obrażenia cywilów lub zniszczenia obiektów cywilnych" - czytamy na stronie poświęconej prawom człowieka.

- Wzywam palestyńskie grupy zbrojne do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich cywilów, którzy zostali schwytani i nadal są przetrzymywani. Branie zakładników jest zakazane przez prawo międzynarodowe - apelował Volker Türk. - Wprowadzanie oblężeń, które zagrażają życiu ludności cywilnej poprzez pozbawianie jej dóbr niezbędnych do przetrwania, jest zabronione na mocy międzynarodowego prawa humanitarnego - dodał Türk.

Atak Hamasu na Izrael. Co to jest Strefa Gazy?

Strefa Gazy to palestyńska enklawa położona między Izraelem a Egiptem. Od 2006 roku jest rządzona przez radykalny Hamas. Ugrupowanie chce "wymazania Izraela z mapy świata". Przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską jest oficjalnie klasyfikowane jako organizacja terrorystyczna.

Hamas oraz współrządząca Gazą organizacja Palestyński Islamski Dżihad, wprowadziły autorytarne rządy, gdzie nawet za najdrobniejsze wykroczenie można stracić życie. Specjaliści podkreślają, że dwa miliony ludzi żyją w potrzasku, bo nie mogą wyjechać za granicę ani zbuntować się przeciwko swoim władzom. To właśnie cywile płacą największą cenę w kolejnych konfliktach zbrojnych Izraela z Hamasem.