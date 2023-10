Mocne wideo izraelskiej Policji Granicznej. Pod ostrzałem ewakuowali rannych żołnierzy

Nagranie wykonane przez Policję Graniczną Izraela opublikował między innymi dziennikarz "Times of Israel" Emanuel Fabian. Na wideo widzimy grupę uzbrojonych funkcjonariuszy wyskakujących z pojazdu. W tle 2,5-minutowego nagrania ciągle słychać wymianę ognia. Nagranie jest bardzo chaotyczne. W połowie widzimy, jak funkcjonariusze ewakuują z pojazdu wojskowego rannych żołnierzy. W dalszej części wideo funkcjonariusze pracują przy ewakuacji cywilów z mieszkań. Nagranie powstało w rejonie kibucu Nir Am, nieopodal miasta Sderot.

"Elitarne siły Yamas z Policji Granicznej prowadzą odważną misję ratunkowym pod ostrzałem wroga" - napisała izraelska policja w mediach społecznościowych.

Wojna w Izraelu. Rośnie bilans ofiar

We wtorek po południu ambasada Izraela w USA poinformowała, że liczba ofiar ataku Hamasu przekroczyła tysiąc osób. Blisko 3,5 tys. to ranni. Po stronie palestyńskiej zginęło co najmniej 750 osób, liczba rannych wzrosła do 4 tys. W wyniku sobotniej napaści na Izrael zginęli też obcokrajowcy. Biały Dom potwierdził w poniedziałek śmierć 9 swoich obywateli. BBC przekazało nieoficjalnie, że dziesięć osób liczy lista Brytyjczyków, którzy zaginęli lub stracili życie w wyniku ataku Hamasu i odpowiedzi Izraela.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera poinformował, że dotychczas z Izraela ewakuowanych zostało ponad 670 polskich obywateli.

Po naradzie w BBN Siewiera mówił, że na wylot do kraju czeka przynajmniej drugie tyle Polaków. Dodał, że kolejne loty odbywać się będą dziś po południu i wieczorem. Wskazywał, że ze względów bezpieczeństwa akcja jest prowadzona z wykorzystaniem samolotów wojskowych. "Faktem jest, że lądowanie statków powietrznych w pierwszej fazie operacji odbywało się w czasie ostrzału lotniska Ben Guriona, w bardzo trudnych warunkach, i podejścia do lądowania i odejścia" - powiedział.

Jacek Siewiera dodał, że do obsługi akcji ewakuacyjnej Polska wysłała dodatkowych dyplomatów.