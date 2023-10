O dymisjach polskich generałów głośno też na świecie. "Poważny kryzys w siłach zbrojnych", "Cios dla PiS"

Szef Sztabu Generalnego generał Rajmund Andrzejczak i dowódca operacyjny generał Tomasz Piotrowski podali się do dymisji w poniedziałek. Informację potwierdziły służby prasowe Sztabu Generalnego. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że przyczyną jest narastający konflikt dowództwa z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem oraz sprzeciw wobec wykorzystywania wojska w celach politycznych. Nowym Szefem Sztabu Generalnego został we wtorek decyzją prezydenta Andrzeja Dudy gen. broni Wiesław Kukuła, a dowódcą operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych gen. bryg. Maciej Klisz. O wydarzeniach w Polsce zrobiło się głośno także w mediach zagranicznych.

Agencja Associated Press w depeszy na temat rezygnacji dwóch polskich dowódców zaznaczyła, że stało się to "na krótko przed kluczowymi wyborami parlamentarnymi", co wywołało komentarze na temat "stanu armii za obecnego konserwatywnego rządu". Powołano się też na doniesienia polskich mediów, z których wynikało, że "obaj generałowie sprzeciwiali się wykorzystaniu sił zbrojnych w kampanii wyborczej rządu".

Z kolei w depeszy Agencji Reuters (której współautorami byli również polscy redaktorzy) zaznaczono, że Prawo i Sprawiedliwość "uczyniło bezpieczeństwo narodowe kluczową kwestią w swoich staraniach o bezprecedensową trzecią kadencję u władzy". Wspomniano również m.in. o "wzmożonym napięciu między naczelnym dowództwem wojskowym a rządem" w związku z majowym oświadczeniem szefa MON Mariusza Błaszczaka, który przekonywał, że nie wiedział nic o rosyjskiej rakiecie, która w grudniu wleciała do Polski.

"Dwóch najwyższych rangą oficerów wojskowych w Polsce złożyło rezygnację ze stanowiska na kilka dni przed kluczowymi wyborami oraz w czasie wojny w sąsiedniej Ukrainie" - donosi brytyjski portal BBC.com. Z kolei "The Guardian" wskazuje, że dymisja wojskowych to "cios dla Prawa i Sprawiedliwości".

"Poważny kryzys w siłach zbrojnych"

O wydarzeniach w Polsce informował też na swojej stronie internetowej niemiecki dziennik "Der Tagesspiegel", publikując depeszę agencji dpa. "Według doniesień polskich mediów pomiędzy obydwoma generałami a ministrem obrony Mariusza Błaszczakiem narastało napięcie" - czytamy. "Błaszczak niedawno powierzył generałowi Wiesławowi Kukule, blisko związanemu z narodowo-konserwatywną partią rządzącą PiS, misję ratunkową dla obywateli Polski w Izraelu. Piotrowski czuł się ignorowany" - dodano.

Depeszę opublikowała także włoska agencja Ansa. "Dymisja szefa sztabu i szefa operacji polskiej armii wywołała poważny kryzys w siłach zbrojnych na kilka dni przed decydującym głosowaniem oraz w kontekście wojny na Ukrainie" - przekazano. Podobnie pojawiła się również depesza francuskiej agencji AFP. Zaznaczono, że do rezygnacji doszło "na pięć dni przed wyborami do organów legislacyjnych w sąsiadującym z Ukrainą kraju".

Artykuł na temat dowódców ukazał się również na portalu Politico.eu, jego autorem był polski dziennikarz Wojciech Kość. W tekście czytamy np., że "PiS znalazł się pod ostrzałem za wykorzystywanie wojska do zwiększenia swoich szans na reelekcję, od organizowania wydarzeń w stylu kampanii z udziałem żołnierzy po publikowanie fragmentów tajnego planu wojskowego opracowanego za poprzedniego rządu".