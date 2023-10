Iran zaprzecza, że angażował się w atak Hamasu. "Porażkę Izraela przyjmujemy z radością"

Teheran nie był zaangażowany w weekendowy atak Hamasu na Izrael - powiedział we wtorek najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei, cytowany przez Reutersa. Dodał jednak, że jego kraj "z radością przyjął nieodwracalną porażkę militarną i wywiadowczą Izraela".

- To trzęsienie ziemi (atak Hamasu) zniszczyło niektóre krytyczne struktury Izraela, które nie zostaną łatwo naprawione… Za tę katastrofę odpowiedzialne są działania samego reżimu syjonistycznego - stwierdził Chamenei.

USA ostrzegają Iran przed angażowaniem się w konflikt pomiędzy Hamasem a Izraelem

Stany Zjednoczone oświadczyły w poniedziałek, że Iran był współwinny ataku Hamasu na Izrael, ale dodały, że nie mają żadnych danych wywiadowczych ani dowodów potwierdzających to twierdzenie. Najwyższy generał USA ostrzegł w poniedziałek Iran, aby nie angażował się w kryzys, argumentując, że nie chce, aby konflikt się rozszerzył.

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa narodowego John Kirby poinformował, że transport amerykańskiego uzbrojenia i amunicji jest w drodze do Izraela i że USA będą udzielać temu krajowi dalszego wsparcia.

Rośnie liczba ofiar wojny Izraela z Hamasem

Ponad 1600 osób zginęło już w trwającej od soboty wojnie Izraela z Hamasem. Od czasu sobotniej napaści Hamasu na terytorium przygraniczne, izraelska armia nie przestaje bombardować Strefy Gazy i apeluje do cywilów, by uciekali do Egiptu. Pojawiają się doniesienia, że ofensywa lądowa na Gazę jest prawdopodobnie kwestią czasu.

Strefa Gazy jest teraz zamknięta, a informacje o sytuacji w enklawie płyną jedynie od miejscowych, palestyńskich dziennikarzy. Według ich relacji izraelskie bombardowania trwają niemal non stop. Miało w nich zginąć już ponad 700 osób. Po stronie izraelskiej, w sobotnim szturmie Hamasu życie straciło ponad 900 osób, tak Izraelczyków jak i obcokrajowców, w tym 11 Amerykanów i 18 obywateli Tajlandii.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiada, że naloty to nie koniec odpowiedzi po sobotniej masakrze cywilów, dokonanej przez Hamas. - Zawsze wiedzieliśmy, czym jest Hamas. Teraz wie już cały świat. Hamas jest jak ISIS i mam nadzieję, że rozumie to już cały cywilizowany świat. Nasz okropny wróg chciał wojny i ją ma - mówił podczas poniedziałkowego oświadczenia.

Izrael przerzucił około 100 tysięcy żołnierzy na granicę z Gazą i powołał w sumie 300 tysięcy rezerwistów. Niektórych ściągano do kraju z Europy samolotami. Przypuszcza się, że Izrael lada moment będzie gotowy do inwazji lądowej na Gazę - pierwszej od 15 lat. Izraelska armia apeluje do cywilów w Strefie Gazy, by uciekali do Egiptu. Armia twierdzi, że zabezpieczyła już całą granicę z Gazą, aby nie pozwolić przedostawać się kolejnym islamistom Hamasu. Na terenie Izraela znaleziono w sumie ciała półtora tysiąca palestyńskich radykałów.