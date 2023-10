Trzęsienie ziemi na Słowacji. Było też odczuwalne w Polsce. Mateusz Morawiecki wydał komunikat

Do trzęsienia doszło 22 km na północny zachód od miasta Humenné we wschodniej Słowacji. Jak podało Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne, trzęsienie miało magnitudę 5,2 i było odczuwalne w promieniu ok. 200 km przez ok. 6 milionów osób na terenie Słowacji, Ukrainy, Polski, Węgier i Rumunii. Z kolei wiceminister spraw wewnętrznych Martin Královič podał w mediach społecznościowych, że epicentrum trzęsienia znajdowało się w rejonie Stropkova we wschodniej Słowacji (około 20 kilometrów od granicy z Polską). Dodał, że nie ma informacji o poważniejszych szkodach ani osobach rannych.

Najprawdopodobniej było to najsilniejsze trzęsienie ziemi na Słowacji od 80 lat. Słowackie media informują, że wstrząsy były odczuwalne między innymi w Preszowie, Koszycach, Popradzie i Rymawskiej Sobocie. Świadkowie mówią o spadających ze ścian obrazach, pękającym tynku i potłuczonych naczyniach. W niektórych miejscach wystąpiły przerwy w dostawie prądu. Wstrząsy doprowadziły do zerwania statku wycieczkowego cumującego w suchym doku przy zbiorniku Domaša. Parafia greckokatolicka w Pakostovie poinformowała o uszkodzeniu świątyni.

Trzęsienie ziemi na Słowacji

"Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie od ok. godz. 20.45 odbierało informacje od Centrum Powiadamiania Ratunkowego i innych służb o odczuwalnych wstrząsach sejsmicznych na terenie południowej Małopolski. Doniesienia dotyczyły rejonu Krakowa, okolic Nowego Sącza i Tarnowa" - przekazał w poniedziałek wieczorem Urząd Wojewódzki w Krakowie.

Jak dodano, strażacy nie odnotowali szkód w infrastrukturze. "Sytuacja jest monitorowana. Wojewoda Łukasz Kmita polecił Centrum Zarządzania Kryzysowego kontakt z Urzędem Górniczym, a także z Polską Spółką Gazowniczą pod kątem ewentualnych uszkodzeń instalacji i pozostawania w pełnej gotowości. Na tę chwilę nie mamy informacji o skutkach i stratach w tym zakresie" - dodano.

"Dziś wieczorem na Słowacji doszło do trzęsienia ziemi. Było ono odczuwalne także w Polsce. Rozmawiałem na ten temat z wojewodą małopolskim i poleciłem zwiększenie gotowości służb" - przekazał na platformie X (dawniej Twitter) przed godz. 22 premier Mateusz Morawiecki.

Komunikat w sprawie trzęsień wydał również m.in. mer Lwowa Andrij Sadowy. Przekazał, że mieszkańcy miasta zgłaszali "niewielkie wstrząsy, przypominające trzęsienie ziemi". Dodał potem, że to konsekwencja trzęsienia ziemi, do którego doszło na Słowacji.