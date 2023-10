Media poinformowały, że Noa Argamani to jedna z ofiar ataku na Izrael. W internecie pojawiło się nagranie, które ma pokazywać uprowadzenie 25-latki przez członków Hamasu. Przekazano, że kobieta porwana przez terrorystów uczestniczyła w festiwalu muzycznym z okazji żydowskiego święta.

REKLAMA

Zobacz wideo Izrael. Ludzie szukają schroniona po wybrzmieniu syren alarmowych [Źródło: Reuters]

Hamas miał porwać 25-latkę podczas Święta Szałasów, gdy kobieta przebywała w pobliżu Strefy Gazy

Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych widać młodą kobietę wywożoną motocyklem, która krzyczy "nie zabijajcie mnie". Pojawiły się informacje, że Noa Argamani została uprowadzona przez terrorystów z Hamasu, gdy przebywała na pustyni w pobliżu Strefy Gazy. Kobieta miała tam uczestniczyć razem ze swoim chłopakiem w festiwalu muzycznym z okazji Święta Szałasów.

Izrael. Bliscy kobiety widocznej na nagraniu mówią o porwaniu 25-latki przez terrorystów

Jak możemy przeczytać w "New York Post", znajomi 25-latki odnieśli się do porwania kobiety przez Hamas. Amir Moadi, współlokatorka Noy, powiedziała, że kobieta uwielbia podróżować, a niedawno wróciła z wyprawy do Sri Lanki.

Moadi dodała, że rodzice 25-latki są wstrząśnięci całą sytuacją. Brat chłopaka zaginionej kobiety powiedział, że próbował skontaktować się z mężczyzną, ale jego telefon był niedostępny. Nieoficjalnie media podają, że może być on jedną z ofiar ataku terrorystów na festiwal.

Ojciec Noy przekazał natomiast, że po pierwszych informacjach o ataku na Izrael nie mógł skontaktować się z 25-latką. Później z numeru kobiety otrzymał wiadomość, że jego córce nic się nie stało i wkrótce Noa się do niego odezwie. Odpowiedź wydała mu się jednak dziwna, a gdy współlokatorka Noy powiedziała mu o nagraniu opublikowanym w internecie, mężczyzna rozpoznał na nim swoją córkę.





Do tej pory nie udało się ustalić, co stało się z 25-latką ani gdzie przebywa. W mediach społecznościowych krąży nagranie, na którym widać młodą kobietę, która siedzi na kanapie i pije wodę. Niektórzy twierdzą, że jest to Noa - nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia ze strony rodziny.