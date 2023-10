Izrael szykuje inwazję, jakiej jeszcze nie było. Poprzednie były katastrofami, ta będzie apokalipsą

Wkroczenie do akcji wojsk lądowych jest od dwóch dekad ostatnim etapem eskalacji ze strony Izraelczyków w okresach konfliktu z bojówkami w Strefie Gazy. Walka na niewielkim, mocno zurbanizowanym terenie pełnym cywilów, pomiędzy którymi kryją się terroryści używający asymetrycznych metod walki, to poważne wyzwanie. Zwłaszcza jeśli celem działań nie jest zabijanie cywilów. Jednak po tym co zrobił 7 października Hamas i inne organizacje terrorystyczne ze Strefy Gazy, Izraelczycy najpewniej nie będą się ograniczać. Są w stanie wojny, co oznacza nadchodzącą krwawą bitwę, która potoczy się zgodnie ze znanym już schematem, ale z trudnym do przewidzenia finałem.

Operacja o wyjątkowej skali

W przeszłości przy kolejnych kryzysach pytaniem było: "Czy Izraelczycy wejdą, czy nie?". Teraz wątpliwości prawie nie ma. Pytaniem jest raczej "Kiedy?". Izraelski minister obrony Yoav Gallant oświadczył w niedzielę, że "Strefa Gazy zapłaci bardzo wysoką cenę" za działania Hamasu. W poniedziałek ogłosił też jej całkowitą blokadę, czyli między innymi żadnych dostaw żywności, wody, paliwa i energii dla ludności cywilnej liczącej około dwóch milionów. - Walczymy ze zwierzętami, więc będziemy postępować adekwatnie - stwierdził. Izraelskie wojsko opublikowało mapę z zaznaczonymi obszarami przy granicy, z których mają się ewakuować palestyńscy cywile. Premier Benjamin Netanjahu zadeklarował zdecydowane działania "bez wytchnienia i bez ograniczeń", mające "gruntownie zmienić" reguły i układ sił na dekady. Padają wprost słowa o całkowitej likwidacji Hamasu. - Całe przywództwo Hamasu, wszystkie jego zasoby, są celami i są skazane na zagładę - stwierdził w poniedziałek rzecznik Izraelskich Sił Zbrojnych (IDF) wiceadmirał Daniel Hagari. Trudno to osiągnąć inaczej, niż dokonać inwazji i okupować Strefę Gazy. Choć nawet wówczas będzie to trudne.

Ostatni raz izraelskie wojsko przekroczyło na dużą skalę granicę Strefy Gazy w 2014 roku w ramach operacji "Ochronny Brzeg". Wcześniej w 2009 roku był "Płynny Ołów". W obu przypadkach cel był ograniczony, chodziło o osłabienie Hamasu i innych palestyńskich organizacji terrorystycznych na tyle, aby nie mogły kontynuować ataków na terytorium izraelskie. Jednocześnie Izraelczycy chcieli zminimalizować swoje własne straty i ograniczyć te palestyńskich cywili. Skala działań była więc adekwatna. Skupiano się na północnej części Strefy Gazy z miastem Gaza. Oddziały lądowe działały głównie na jego obrzeżach i przedmieściach, wkraczając do gęsto zabudowanych dzielnic w celu przeprowadzenia rajdów, a nie celem okupacji i metodycznego przeczesania terenu. Równolegle trwały ciężkie bombardowania lotnicze, ostrzał artylerii i ze śmigłowców. W obu przypadkach inwazje lądowe trwały po około dwa tygodnie.

Teraz deklarowanym celem jest całkowita likwidacja Hamasu i innych bojówek. Mając taki cel postawiony przez polityków, izraelskie wojsko siłą rzeczy będzie musiało działać na inną skalę. Pokazuje to wprost rozmiar jego mobilizacji. W poniedziałkowe południe IDF poinformowały, że powołano pod broń 300 tysięcy rezerwistów. To oznacza, że w dwie doby potrojono liczebność wojska z około 160 tysięcy ludzi na stopie pokojowej, do 460 tysięcy w trybie wojennym. Dla państwa liczącego 9,3 miliona ludzi to ogromny wysiłek. Co 20 obywatel jest pod bronią. Pokazuje to jasno na skalę działań zakładanych wstępnie przez IDF. Na potrzeby inwazji w 2014 roku zmobilizowano tylko 40 tysięcy rezerwistów.

Starcie brutalnej siły i wojny asymetrycznej

Wkroczenie do Strefy Gazy na pewno będzie poprzedzone długotrwałymi bombardowaniami, które już trwają nieprzerwanie od soboty. W dwie doby na palestyńską enklawę spadło dwa tysiące różnych rodzaju bomb i pocisków. Palestyńczycy już donoszą o setkach zabitych i tysiącach rannych cywilów. A to dopiero początek i tym razem Izraelczycy są przepełnieni wściekłością jak nigdy w historii konfliktu ze Strefą Gazy. W tle bombardowań izraelskie wojsko będzie zabezpieczać granicę, finalizować mobilizację, przerzut sił, zgrywanie oddziałów wypełnionych rezerwistami oraz planowanie samej operacji. Pojawią się zdjęcia i nagrania setek czołgów i innych pojazdów opancerzonych szykowanych do inwazji, stojących na tych samych pustynnych polach, po których w sobotę przetoczyli się terroryści mordujący cywilów.

Sądząc po wcześniejszych inwazjach, przygotowania potrwają 1-2 tygodnia. Po nich przodem ruszą specjalne wojskowe ciężkie buldożery, których zadaniem jest torować drogę kolumnom zmechanizowanym złożonym z czołgów i transporterów opancerzonych. Wszystko z powietrza będą ubezpieczać drony, śmigłowce i samoloty. Najpewniej Izraelczycy ponownie skupią się najpierw na słabo zabudowanych terenach centralnej części Strefy Gazy i okolic miasta Gaza. Tak, aby móc podzielić całe tereny palestyńskie na odizolowane enklawy, które następnie będą kolejno zdobywane w akompaniamencie ciężkich bombardowań i ostrzału. Nie będzie to jednak nic prostego.

Hamas i pozostałe organizacje palestyńskie na pewno spodziewają się takiego rozwoju wydarzeń. Na pewno są na to przygotowane, a być może na to liczyły, rozpoczynając sobotnią operację. Szykowanie się na izraelską inwazję lądową, to jeden z ich głównych celów istnienia. Chodzi o to, że w ten sposób wciągają Izraelczyków w walkę na swoim terenie, gdzie są przygotowane niezliczone pułapki, miny i zasadzki. Gdzie bojówkarze znają każdy budynek. Gdzie mają poukrywane w zwykłych domach centra dowodzenia, składy amunicji i warsztaty produkujące prostą broń. Gdzie jednocześnie żyją dwa miliony cywili, którzy w zdecydowanej większości nie mają gdzie uciec, więc zostaną w rejonie walk. Izraelczycy siłą rzeczy zabiją więc setki, albo raczej tysiące przypadkowych osób, ściągając na siebie gniew światowej opinii publicznej. Taka przynajmniej była kalkulacja palestyńskich bojówek podczas wcześniejszych otwartych konfliktów. Izrael ograniczał wówczas skalę swoich działań w znacznej mierze z obaw o poniesienie zbyt dużych strat własnych w trudnych walkach miejskich, oraz strat wizerunkowych i politycznych na arenie międzynarodowej.

Tysiące ofiar są właściwie nieuniknione

Bardzo istotnym pytaniem teraz jest to, czy po skali sobotniego ataku terrorystycznego i zamordowaniu kilkuset swoich obywateli, Izrael będzie się w podobny sposób ograniczał. Poziom wzajemnej nienawiści osiągnął poziom nigdy nie notowany, o czym wprost świadczą między innymi słowa ministra obrony Izraela mówiących o Palestyńczykach per "zwierzęta" tudzież "ludzkie bestie". Jeśli sądzić po tym i po skali mobilizacji, to Izrael będzie działał brutalniej i na większą skalę niż w latach 2008 i 2014. Oznacza to wysokie prawdopodobieństwo bardzo krwawej bitwy o Strefę Gazy w ciągu nadchodzących tygodni.

Podczas inwazji w 2014 roku Izraelczycy stracili 67 żołnierzy, a 469 zostało rannych. Według swoich danych zabili około tysiąca bojówkarzy i drugie tyle cywilów. Według danych palestyńskich wśród 2,3 tysiąca zabitych Palestyńczyków około 70 procent stanowili cywile. Teraz, już w ciągu niecałych dwóch dób nalotów, donoszą o kilkuset zabitych w wyniku nalotów i ostrzału. W tym licznych cywilach. Próba kompleksowej rozprawy z Hamasem i innymi organizacjami terrorystycznymi będzie więc oznaczała na pewno tysiące ofiar w samej Strefie Gazy.

Wielką niewiadomą pozostaje kwestia reakcja libańskiej bojówki Hezbollah mocno wspieranej przez Iran, samego Iranu oraz państw arabskich. Jest ewidentne, że izraelskie przywództwo poważnie traktuje ryzyko wejścia do konfliktu innych graczy. Część z mobilizowanych brygad została skierowana na północ Izraela, pod granicę z Libanem i Syrią. Czyli tam, gdzie może próbować zaatakować przede wszystkim Hezbollah. Przy czym inwazja na Izrael byłaby dla niego karkołomnym zadaniem, ponieważ siły bojówkarzy są obliczone głównie pod obronę w górzystym i trudnym terenie południowego Libanu. Hezbollah mógłby jednak przypuścić zmasowaną kampanię uderzeń rakietowych o nieporównywalnie większej skali, niż kiedykolwiek byli w stanie Palestyńczycy. Taki jest ogólny plan działania libańskiej bojówki na wypadek konfliktu. Uderzać mieczem w postaci gradu rakiet i chować się za tarczą w postaci asymetrycznej obrony w południowym Libanie. To też już było w 2006 roku, kiedy Izrael i Hezbollah stoczyły swoją ostatnią wojnę, która skończyła się bez wyraźnego zwycięzcy. Na razie nie ma jednoznacznych sygnałów z północnej granicy. Hezbollah w weekend przeprowadził symboliczny ostrzał kilku izraelskich pozycji. W poniedziałek doszło do wtargnięcia na teren Izraela kilkuosobowej grupy bojówkarzy, ale prawdopodobnie palestyńskich, a nie libańskich. Obie strony czekają.

Potencjalna skala tego co się stanie w najbliższych tygodniach, prawie na pewno będzie nieporównywalna z wcześniejszymi konfliktami izraelsko-palestyńskimi. Próba całkowitego zniszczenia Hamasu niechybnie oznacza wielką dewastację w Strefie Gazy. Jednego z najgęściej zaludnionych skrawków Ziemi, gdzie na 360 kilometrach kwadratowych żyje 2,1 miliona ludzi (Warszawa ma odpowiednio 517 i 1,7 miliona). W tym wszystkim Hamas najprawdopodobniej ma w najlepszym wypadku około 20 tysięcy bojówkarzy, z których tylko część jest naprawdę wyszkolona i uzbrojona. Izrael wystawi bezpośrednio przeciw nim najpewniej kilkadziesiąt tysięcy nieporównywalnie lepiej uzbrojonych żołnierzy. Popłynie morze krwi. Głównie palestyńskich cywilów.