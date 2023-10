Polacy przebywający w Izraelu mają problem z ewakuacją do Polski - przyznał w rozmowie z Onetem Kacper Ponichtera. Mężczyzna wybrał się z wizytą do rodziny w Izraelu, postanowił jednak wrócić do kraju i napotkał problemy, gdy próbował skontaktować się z polską ambasadą.

Wojna w Izraelu. Polak mówi, że polska ambasada była nieczynna. "Odrzucają telefony"

Kacper Ponichtera powiedział, że w niedzielę 8 października polscy obywatele przebywający w Izraelu nie mogli skontaktować się z polską ambasadą, ponieważ była zamknięta. - Odrzucają telefony od razu, od rana dzwoniłem 70 razy. Byliśmy pod placówką w ciągu dnia, szliśmy przez puste miasto. Zamknięte bramy, w środku nie ma nikogo - przekazał Ponichtera w rozmowie z Onetem. - Cały czas czekamy na ewakuację. Nikt w ambasadzie Polski w Izraelu nie odbiera telefonów, na nic nie odpisuje. Od rana jest zero informacji zwrotnych - dodał Polak.

28-latek udał się do Izraela, aby odwiedzić swoich dziadków. Chciał tam spędzić najbliższe miesiące, jednak w związku z atakiem Hamasu na Izrael postanowił wyjechać. - Od 40 godzin jest ciągły chaos i panika. Przez ostatnią dobę co kilka minut słyszymy wybuchy, na ulicach zaczynają zbierać się żydowskie i arabskie grupy - relacjonował Ponichtera. Mężczyzna zwrócił też uwagę, że w obecnej sytuacji w Izraelu, polska ambasada powinna być czynna, aby pomóc przebywającym tam Polakom.

Wojna w Izraelu. Polska ambasada o ewakuacji Polaków z Izraela

7 października MSZ poinformowało, że "ambasada RP w Izraelu od początku kryzysu pozostaje w stałym kontakcie z obywatelami RP przebywającymi na miejscu". "Sytuacja jest trudna i bardzo dynamiczna. Nie funkcjonują przejścia graniczne z Jordanią. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wprowadziło czwarty, najwyższy poziom ostrzeżenia dla podróżujących na całym terytorium Izraela i odradza jakiekolwiek podróże do tego kraju" - podały władze w komunikacie na stronie MSZ.

Natomiast 8 października polska ambasada przekazała na Facebooku, że "Ministerstwo Obrony Narodowej wysłało z Polski do Izraela pierwsze trzy samoloty w celu ewakuacji polskich obywateli z lotniska w Tel Awiwie".

"Osoby, które zostaną tymi samolotami zabrane do kraju, będą o tym poinformowane. Równolegle niezmiennie podejmujemy wszelkie możliwe działania w trosce o bezpieczeństwo naszych obywateli, aby zapewnić im bezpieczny powrót do domu" - zapewniła w oświadczeniu polska ambasada.

"Warto pamiętać, że to operacja o bardzo dużej skali, prosimy zatem o cierpliwość: nie zostawimy naszych rodaków bez pomocy" - czytamy w komunikacie opublikowanym w niedzielę 8 października przez ambasadę w serwisie X.