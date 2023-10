Hamas, czyli Muzułmański Ruch Oporu (palestyńska organizacja polityczna i militarna, oficjalnie uznawana za terrorystyczną), 7 października zaatakował Izrael. Ok. godz. 6.30 czasu miejscowego (5.30 w Polsce) bojownicy wystrzelili ze Strefy Gazy kilka tysięcy rakiet, a następnie przedarli się do Izraela lądem, od strony morza i z powietrza. - To nie jest operacja, to nie jest eskalacja przemocy. To jest wojna i my ją wygramy - mówił premier Izraela Benjamin Netanjahu.

Czym jest Strefa Gazy? Teren od lat w rękach Hamasu

Strefa Gazy (lub Okręg Gazy) to obszar na wybrzeżu Morza Śródziemnego, który graniczy z Egiptem i Izraelem. Zajmuje powierzchnię około 365 kilometrów kwadratowych (Warszawa 517 km kw.). Nie jest uznawana za część jakiegokolwiek niepodległego państwa, chociaż za pośrednictwem władz palestyńskich stawia żądania włączenia w skład przyszłego państwa Palestyna.

Strefa Gazy od 1922 roku była częścią administrowanej przez Wielką Brytanię Palestyny. W 1948 roku, gdy w Tel Awiwie premier Dawid Ben Gurion odczytał tekst deklaracji niepodległości państwa Izrael, teren znalazł się pod okupacją Egiptu. W 1967 roku w wyniku wojny sześciodniowej (pomiędzy Izraelem a Egiptem, Jordanią i Syrią) przejął go Izrael. Po latach walk, 13 września 1993 roku Izrael i Palestyna podpisały w Waszyngtonie pierwsze porozumienie pokojowe - "porozumienie z Oslo" (od początku roku toczyły się tam potajemne rozmowy pokojowe). Na mocy dokumenty w 1994 roku powstała Autonomia Palestyńska jako struktura administracyjna tymczasowo zarządzająca obszarem Zachodniego Brzegu Jordanu (ok. 40 proc. terenu) oraz Strefą Gazy.

Mimo porozumienia Izrael wciąż sprawował całkowitą kontrolę nad przestrzenią powietrzną oraz granicami lądowymi i morskimi Strefy. Dopiero w 2005 roku rząd izraelski podjął decyzję o jednostronnym wycofaniu się z obszaru. Ówczesny premier Ariel Szaron "oddał" go Palestyńczykom "w geście dobrej woli". W 2006 roku odbyły się palestyńskie wybory parlamentarne. Wygrał Hamas. Izrael, Stany Zjednoczone i Unia Europejska nie zaakceptowały wyniku wyborów.

Strefa Gazy zamieszkiwana przez około 2 mln Palestyńczyków, w tym około 1,7 mln uchodźców

W 2007 roku między Hamasem a Al-Fatah, czyli Palestyńskim Ruchem Wyzwolenia Narodowego wybuchła krótka wojna domowa. Ostatecznie Hamas pokonał siły Al-Fatah i przejął kontrolę nad Strefą Gazy, a jego przywódcy ogłosili się legalnym rządem Autonomii Palestyńskiej (terytorium Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu Jordanu). W odpowiedzi Izrael wraz z Egiptem wokół Strefy Gazy utworzyły blokadę lądową, morską i powietrzną, zamykając tym samym wszystkie przejścia graniczne.

Strefa Gazy to jeden z najgęściej zaludnionych regionów na świecie. Zamieszkiwana jest przez około 2 mln Palestyńczyków (ok. 1,7 mln osób żyje w Warszawie), w tym około 1,7 mln uchodźców palestyńskich, którzy uciekli m.in. przed kolejnymi konfliktami - wynika z danych UNRWA, Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie.