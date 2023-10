Walki wokół Strefy Gazy, ostrzał i bombardowania. Zobacz sytuację na mapie

Izrael ogłosił stan wojny po tym, jak w sobotę palestyńska organizacja Hamas dokonała serii ataków i aktów terroru na ternie Izraela. W poniedziałek wciąż trwały walki sił izraelskich z bojownikami, którzy przedostali się przez płot graniczny i inne zabezpieczenia ze Strefy Gazy do Izraela.

REKLAMA

Zobacz wideo Haszczyński: Jest taka teoria, że służby są tak zaangażowane w zwalczanie opozycji w Izraelu, że nie miały czasu na Palestyńczyków

Hamas dokonał serii ostrzałów rakietowych. Celami były miasta wokół Strefy Gazy, a także inne części Izraela. Rakiety poleciały m.in. w kierunku Tel Awiwu, alarmy przeciwlotnicze w poniedziałek rozbrzmiały także w Jerozolimie.

Od soboty po obu stronach zginęło co najmniej 1100 osób, w tym 700 ludzi zabitych w Izraelu oraz 400 ofiar w Strefie Gazy. Tysiące zostało rannych.

TU ZNAJDZIESZ RELACJĘ "NA ŻYWO" Z PONIEDZIAŁKU

Jak wygląda sytuacja w Strefie Gazy i wokół niej?

Strefa Gazy to niewielki, bardzo gęsto zaludniony obszar palestyński między Izraelem, Egiptem a Morzem Śródziemnym. Stamtąd w sobotę rozpoczął się atak Hamasu i innych palestyńskich frakcji. Po masowym ataku rakietowym bojownicy przedarli się przez mur i inne zabezpieczenia między Gazą a Izraelem. Dostali się do kilku baz wojskowych oraz miejscowości wokół strefy, gdzie jeszcze w poniedziałek toczyły się walki. W momencie ataku obok Kibucu Re'im (ok. 6 km od granicy strefy) odbywał się festiwal muzyczny, na którym bojownicy Hamasu dokonali masakry i zabili co najmniej 260 osób.

Strefa Gazy bywa nazywana "więzieniem na otwartym powietrzu" m.in. przez organizacje zajmujące się prawami człowieka, ale też Tamira Pardo, byłego szefa Mosadu (izraelskiej agencji wywiadowczej), który w głośnym wywiadzie stwierdził, że Izrael stosuje wobec Palestyńczyków apartheid.

Strefa Gazy ma powierzchnię nieco większą od Krakowa, ale mieszka tam ok. 2,3 miliona ludzi, z czego połowa to dzieci. Duża część mieszkańców to palestyńscy uchodźcy lub ich potomkowie, wysiedleni z terytoriów dzisiejszego państwa Izrael. To jedno z najgęściej zaludnionych miejsc na Ziemi, jednoczesne pozbawione stabilnego dostępu do czystej wody czy elektryczności. Bezrobocie wynosi ok. 50 proc. Mieszkańcy strefy najczęściej nie mają możliwości, by ją opuścić.

Izrael oficjalnie wycofał się z trwającej od 1967 roku okupacji i utrzymywania wojsk wewnątrz strefy, ale rozpoczął jej blokadę i w praktyce kraj wciąż ma ogromną kontrolę nad Palestyńczykami. Kontroluje granice Gazy, w tym ostatnie funkcjonujące przejście graniczne (wcześniej było ich więcej) do Izraela, wody przybrzeżne i strefę powietrzną nad Gazą. Jedyną inną oficjalną drogą do i z Gazy jest przejście graniczne Rafah z Egiptem, które nie jest jednak zawsze otwarte. Gaza jest niemal pozbawiona własnych zasobów i Izrael kontroluje w dużej mierze dostawy prądu, wody czy sieć komórkową.

Od kilkunastu lat wewnętrzną kontrolę w Strefie Gazy sprawuje Hamas, palestyńska organizacja uznawana przez Izrael, USA czy Unię Europejską, wspierana przez Iran. W ciągu ostatnich 20 lat doszło do kilku wojen między Izraelem a Hamasem i innymi frakcjami palestyńskimi w strefie. W 2008 roku w ramach izraelskiej operacji "Płynny ołów" zginęło ok. 1500 Palestyńczyków, zniszczono 47 tys. domów; po stronie izraelskiej było 13 ofiar. 50-dniowa wojna w 2014 roku skończyła się z dwoma tysiącami ofiar śmiertelnych po stronie palestyńskiej (oraz 11 tys. rannych) i 73 ofiarami po stronie Izraela (oraz 700 rannych). Obecny atak Hamasu jest dla Izraela najgorszym od dekad.

Strefa Gazy i okupacja terytoriów Palestyńskich

Strefa Gazy to mniejsza część terytoriów palestyńskich. Drugą i większą jest Zachodni Brzeg Jordanu, okupowany przez Izrael i częściowo kontrolowany przez władze palestyńskie (Autonomia Palestyńska). W myśl Porozumienia z Oslo z 1993 roku Zachodni Brzeg został podzielony na strefy izraelskiej i częściowo palestyńskiej kontroli. Miało to być rozwiązanie przejściowe do wypracowania ostatecznego porozumienia, jednak takie nie powstało do dziś. Zachodni Brzeg jest otoczony murem, a izraelska armia okupuje go i sprawuje kontrolę cywilną i wojskową nad większością terytorium. W mniejszych enklawach częściową kontrolę mają władze palestyńskie. Na terenie Zachodniego Brzegu trwa nielegalne w myśl prawa międzynarodowego osadnictwo izraelskie, a członkowie obecnego rządu Izraela popierają aneksję Zachodniego Brzegu. Kilka organizacji zajmujących się prawami człowieka ocenia, że faktyczna kontrola Izraela nad palestyńskim terytorium oznacza, że kraj stosuje wobec Palestyńczyków apartheid.

Po ataku Hamasu ze Strefy Gazy na Zachodnim Brzegu doszło do protestów i starć Palestyńczyków z siłami izraelskimi, Izraelczycy dokonali aresztowań, a władze palestyńskie zdecydowało o zamknięciu w poniedziałek szkół. Według alarabiya.net, Izrael zamknął punkty kontrolne, stanowiące dla mieszkańców Zachodniego Brzegu jedyny legalny sposób na dostanie się m.in. do Jerozolimy. Blokowany jest też ruch wewnętrzny w regionie.