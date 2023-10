Były szef Mossadu ocenił działania służb ws. ataku na Izrael. Yatom o "porażce" wywiadu wojskowego

Były szef izraelskiej agencji wywiadowczej Mossad i polityk opozycyjnej izraelskiej Partii Pracy Danny Yatom powiedział na antenie BBC, że "nikt nie miał pojęcia", kiedy Hamas w sobotę zaatakował Izrael ze Strefy Gazy. Jak stwierdził, izraelska taktyka bezpieczeństwa "całkowicie się załamała" i "wszystko poszło nie tak".

Były szef Mossadu o ataku na Izrael: Porażka wywiadu wojskowego

Danny Yatom powiedział w programie Today, że druga warstwa obrony Izraela była niewystarczająca, aby powstrzymać ataki. Były szef wywiadu przypominał, jak Izrael został złapany na gorącym uczynku prawie "50 lat i jeden dzień" od czasu wojny Jom Kippur, kiedy to koalicja państw arabskich dokonała inwazji. - Ilość sił była zbyt mała i to głównie z powodu niepowodzenia wywiadu, który stwierdził, że chociaż byliśmy świadkami wielu ćwiczeń Hamasu, to nie mają oni zamiaru [atakować Izraela] - powiedział Yatom. - Nikt nie miał pojęcia, że o 6.30 rano w sobotę, 50 lat i jeden dzień po całkowitym zaskoczeniu, że będziemy świadkami tego ponownie - mówił.

Rosyjska propaganda wykorzystuje wojnę w Izraelu

Tymczasem rosyjska propaganda wykorzystuje wojnę w Izraelu, żeby uderzyć w opozycję i przeciwników inwazji na Ukrainę. Kremlowski reżim w Moskwie i Petersburgu rozpędza ludzi, którzy składają kwiaty obok izraelskich misji dyplomatycznych. Jednocześnie moskiewska dyktatura nie potępiła terrorystów z palestyńskiego Hamasu, którzy napadli na Izrael.

Przedstawicielka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa w oficjalnym komentarzu stwierdziła, że konflikt izraelsko-palestyński trwa od 75 lat. Rzeczniczka reżimowej dyplomacji nie potępiła terrorystów z Hamasu, ale wezwała Izrael i Palestynę do przerwania działań zbrojnych i podjęcia rokowań. Jednocześnie kremlowscy propagandyści wyśmiewają Rosjan, którzy w obawie o swoje bezpieczeństwo uciekli z Rosji do Izraela. Część rosyjskich komentatorów niezależnych podkreśla, że ta wojna jest na rękę Moskwie, ponieważ odciąga uwagę światowej opinii publicznej od rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zwracają też uwagę, że w związku z wojną w Izraelu może osłabnąć pomoc Zachodu, głównie Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy. Rosyjski opozycjonista Giennadij Gudkow nie ma wątpliwości, że kremlowski reżim jest uwikłany w wydarzenia w Izraelu. W ciągu ostatnich 23 lat, za dyktatury Putina liderzy organizacji terrorystycznej Hamas kilkakrotnie przyjeżdżali do Moskwy, gdzie spotykali się z przedstawicielami rządu. W wywiadach dla rosyjskich mediów podkreślali, że stosunki między Rosją i Hamasem rozwijają się i są przejrzyste.

Gudkow w rozmowie z portalem Kanał 24 powiedział, że wszystkie światowe reżimy i organizacje terrorystyczne współpracują ze sobą. - Czym odróżnia się reżim Korei Północnej od terroryzmu? Niczym. A czym odróżnia się reżim Putina od ruchów terrorystycznych? Niczym. Dlatego oni ze sobą współpracują, wspierają się i finansują, a my dostajemy to, co dostajemy - dodał. Gudkow podkreślił, że wszystkim reżimom na świecie chodzi o jedno - o utrzymanie władzy i niedopuszczenie do rozwoju demokracji tak, jak robi to Rosja w stosunku do Ukrainy i własnych obywateli.