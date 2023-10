Hamas ogłosił na Telegramie w niedzielę 8 października o 22:42, że przeprowadził atak na międzynarodowe lotnisko Ben Guriona na obrzeżach Tel Awiwu w Izraelu. Według doniesień CNN brygady Al-Kassam należące do organizacji oświadczyły, że "ostrzał rakietowy był odpowiedzią na ciągłe zbrodnie, których celem były domy cywilów". Dziennikarze słyszeli na przedmieściach Tel Awiwu głośne eksplozje. W tym czasie na lotnisku Ben Guriona miały wylądować polskie samoloty, aby ewakuować stamtąd Polaków.

REKLAMA

Zobacz wideo Poranna rozmowa Gazeta.pl (13.10)

Wojna w Izraelu. Hamas ogłosił atak na lotnisko w Tel Awiwie. Polskie samoloty miały lądować tam, aby ewakuować ludzi

"Hamas ogłasza, że celuje w izraelskie międzynarodowe lotnisko 150 rakietami. Na lotnisku lądują obecnie dwa duże polskie samoloty wojskowe. Jakakolwiek rakieta uderzająca w te samoloty może doprowadzić do incydentu międzynarodowego. Poniższy film przedstawia izraelską Żelazną Kopułę przechwytującą rakiety ze Strefy Gazy" - napisał jeden z internautów komentujących wydarzenia w Izraelu i zamieścił wideo. Opublikował je także Hamas z komentarzem, że przedstawia ono niebo okupowanego miasta Aszkelon (około 60 km od lotniska) po wystrzeleniu salwy rakietowej ze Strefy Gazy "jakiś czas temu". We wcześniejszym wpisie zaznaczono, że do ataku na to miasto użyto 100 rakiet.

Portal Andadolu Ajansi przekazał, że w związku z tym odwołano kilka lotów ze względów bezpieczeństwa, a sekcja przylotów na lotnisku Ben Guriona sprawiała wrażenie opuszczonej i widziano tylko jednego pracownika. Natomiast więcej osób było w sekcji odlotów, gdzie ludzie czekali na możliwość ewakuacji.

Ewakuacja z Izraela. Ministerstwo wysłało wojskowe samoloty i boeinga

Jak informowaliśmy, boeing i wojskowe Herculesy wyleciały z Polski do Tel Awiwu w niedzielę po południu, by ewakuować przebywających na lotnisku Ben Guriona Polaków. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak przekazał, że samoloty mają odpowiednie systemy ostrzegania przed atakiem, a piloci mają doświadczenie w lądowaniu w trudnych sytuacjach. Fakty wskazują na to, że operacja się udała. Pierwszy wojskowy samolot z ewakuowanymi z Izraela Polakami wylądował w Warszawie około godziny 5:15 rano w poniedziałek (9 października). Na pokładzie było 120 osób. Kolejne dwa wojskowe Herculesy dotarły do kraju przed godziną 9:00 rano. Ministerstwo zapowiedziało, że w kolejnych dniach także odbędzie się ewakuacja Polaków w Izraela.

Izraelskie lotnictwo prowadzi obecnie, po bezprecedensowym sobotnim ataku Hamasu, zmasowane naloty na Strefę Gazy. Wojsko przekazało, że bombardowania mają na celu "zniszczyć zasoby terrorystów z Hamasu".