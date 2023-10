Pierwsi Polacy ewakuowani samolotem wojskowym z Izraela. "Obudziły nas syreny"

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował w poniedziałek, że pierwsze osoby ewakuowane z Izraela są już w Polsce. "Dziękuję żołnierzom za sprawne przeprowadzenie operacji. Jesteście najlepsi!" - napisał w mediach społecznościowych szef resortu.

Wojna w Izraelu. Pierwsi Polacy zostali ewakuowani

Po godzinie 5 na wojskowym lotnisku Warszawa - Okęcie wylądował wojskowy Boeing ze 120 ewakuowanymi Polakami. Przylecieć mają także kolejne samoloty, dwa wojskowe herkulesy. "Pierwsze osoby ewakuowane z Izraela są już w Polsce" - przekazał minister obrony narodowej w poniedziałek rano.

- Mam bardzo mieszane uczucia. Z jednej strony bardzo się cieszę, z drugiej strony zostali tam moi przyjaciele. Oni mieszkają w Jerozolimie, powiedzieli, że już widać zamieszki. (...) Klaskaliśmy dwa razy w samolocie, jak tylko dotknęliśmy ziemi, z drugiej strony byłam wcześniej 13 razy w Izraelu. Nie znałam takiej Jerozolimy - mówiła jedna z kobiet w rozmowie z TVN24.

Rozmówczyni powiedziała w rozmowie ze stacją, że była w Izraelu w 2014 roku, kiedy wybuchły tam zamieszki. Kobieta widziała wówczas śmigłowce i pojazdy z syrenami. - Teraz obudziły nas syreny w sobotę, co dwie, co trzy minuty wzywające do udania się schronów - mówiła.

Z kolei jeden z mężczyzn opowiedział o kwestii organizacji lotów do Polski i że sytuacja na lotnisku "przebiegała różnie". - Późno otrzymaliśmy pomoc od ambasady - stwierdził i dodał, że kontakt ze stroną polską "był bardzo dobry". - Później dostaliśmy kanapki, wodę, karimaty, koce - powiedział Polak, dodając, że to był dla niego trudny czas. - Mając świadomość tego, co dzieje się w Strefie Gazy, w Tel Awiwie było raczej bezpiecznie - ocenił.

Wcześniej wiceszef MSZ Paweł Jabłoński przekazał, że polska ambasada i służby konsularne pracują w Izraelu bez przerwy od kilkudziesięciu godzin. Udzielają informacji i pomocy na lotnisku oraz w ambasadzie, koordynują zgody na przeloty, tworzą listy pasażerów i koordynują ich odprawę.

Izrael prowadzi zmasowane naloty na Strefę Gazy

W sześciu miejscach południowej części Izraela, przy granicy ze Strefą Gazy, toczą się walki. Rzecznik izraelskich Sił Obrony Daniel Hagari poinformował, że są to między innymi Be’eri, Kfar Aza, Nirim i Alumim. Jak dodał, na teren Izraela przedostało się około 70 bojowników Hamasu. Część z nich została już zabita przez izraelskie wojsko. Izraelskie lotnictwo prowadzi zmasowane naloty na Strefę Gazy. Armia oświadczyła, że bombardowania mają "zniszczyć zasoby terrorystów z Hamasu".

Według strony izraelskiej, wśród celów trafionych w ostatnich godzinach znalazło się kilka stanowisk dowodzenia, budynek, w którym mieszkali bojownicy Hamasu; centrum dowodzenia wykorzystywane przez wyższego rangą urzędnika sił morskich Hamasu oraz ośrodek operacyjny organizacji znajdujący się na terenie meczetu w Dżabaliji.

Liderzy Hamasu potwierdzili w niedzielę, że przetrzymują w Gazie około 100 izraelskich zakładników. To osoby, które zostały porwane przez islamistów w czasie sobotniego szturmu na południowe rejony Izraela przy granicy z Gazą. Los zakładników nie jest jednak znany.