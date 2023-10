Atak Hamasu na Izrael. Kto za nim stoi? "WSJ": Decyzja miała zapaść w Bejrucie

Atak Hamasu na Izrael rozpoczął się 7 października. Ok. godz. 6.30 czasu miejscowego (5.30 w Polsce) bojownicy radykalnie palestyńskiego ugrupowania wystrzelili ze Strefy Gazy kilka tysięcy rakiet, a następnie przedarli się do kraju lądem, od strony morza i z powietrza. - To nie jest operacja, to nie jest eskalacja przemocy. To jest wojna i my ją wygramy - mówił premier Izraela Benjamin Netanjahu.

Kto stoi za atakiem Hamasu na Izrael? Decyzja miała zapaść w Bejrucie

Według doniesień "Wall Street Journal" plan ataku na Izrael miał powstawać od tygodni. W przygotowaniu brali udział przedstawiciele irańskich służb bezpieczeństwa, a znaczącą rolę odegrał Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej - twierdzą przedstawiciele Hamasu i Hezbollahu, na których powołują się amerykańscy dziennikarze.

W ubiegłym tygodniu miało dojść do spotkania w Bejrucie, w którym brały udział cztery, wspierane przez Iran organizacje, w tym Hamas (od 2006 roku sprawuje rządy w Strefie Gazy) i Hezbollah. To wtedy miała zapaść decyzja o rozpoczęciu ataku.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej chce wielofrontowego zagrożenia

Przedstawiciele Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej mieli współpracować z Hamasem od sierpnia - podał "Wall Street Journal".

Ich strategia obejmuje stworzenie wielofrontowego zagrożenia dla Izraela. Dlatego też Hezbollah i Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny ma stanowić zagrożenie od północy, a Islamski Dżihad i Hamas, w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu - twierdzą przedstawiciele Hamasu i Hezbollahu, na których powołują się dziennikarze.

Antony Blinken: W tej chwili nie mamy nic, co by na to wskazywało

- Nie byłoby zaskoczeniem, gdyby okazało się, że częścią motywacji Hamasu jest chęć przerwania wysiłków na rzecz zbliżenia Arabii Saudyjskiej i Izraela - skomentował atak 8 października Antony Blinken. Sekretarz stanu USA nie potwierdził doniesień "Wall Street Journal". - W tej chwili nie mamy nic, co wskazywałoby na to, że Iran był bezpośrednio zaangażowany w ten atak, w jego planowanie lub przeprowadzanie. Ale przyglądamy się temu bardzo uważnie i musimy zobaczyć, dokąd zaprowadzą nas fakty - cytuje jego wypowiedź Agencja Reutera.