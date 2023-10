Izrael. Bojownicy Hamasu ostrzelali uczestników festiwalu. Są setki ofiar. "Jak w horrorze"

Rośnie bilans ofiar sobotniego ataku na festiwal muzyczny w okolicach kibucu Reim. Bojownicy Hamasu ostrzelali tam uczestników imprezy. Do tej pory ratownicy odnaleźli 260 ciał osób, które zginęły.

Izrael. Bojownicy Hamasu ostrzelali uczestników festiwalu. "To było cztery-pięć godzin horroru. Biegaliśmy jak szaleni"

Jak podaje BBC, bojownicy Hamasu wtargnęli na teren festiwalu Supernova i otworzyli ogień do uczestników. - Wyłączyli prąd i nagle, nie wiadomo skąd, wdarli się do środka, otwierając ogień we wszystkich kierunkach - powiedział jeden ze świadków. Jak dodał, bojowników było około 50 - przyjechali furgonetkami; ubrani byli w wojskowe mundury.

Ludzie zaczęli uciekać. Esther Borochov, która brała udział w festiwalu, powiedziała Reutersowi, że próbowała odjechać samochodem, jednak została trafiona kulą. Wtedy zobaczyła, że innym autem jedzie młody mężczyzna, który kazał jej wsiąść. Kobieta zrobiła to, ale po chwili kierowca został postrzelony. Borochov przyznała, że udawała martwą, dopóki nie usłyszała, że na miejsce przybyło izraelskie wojsko.

Inne osoby ukrywały się w krzakach i sadach. Jak podkreślali, wyciszali telefony i czołgali się między drzewami. - Wszędzie wokół umierali ludzie, terroryści strzelali ze wszystkich stron - opowiedziała BBC Gili Yoskovich

- To było cztery-pięć godzin horroru. Uciekaliśmy jak szaleni, to było po prostu szaleństwo - powiedział mediom uczestnik imprezy. - To była masakra. Nigdy w życiu nie widziałem czegoś podobnego. To była zaplanowana zasadzka - zaznaczył sanitariusz, który przybył na miejsce. - Na wydarzeniu było 3000 osób, więc prawdopodobnie [bojownicy - red.] o tym wiedzieli. Mieli informacje wywiadowcze - dodał.

