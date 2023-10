Izrael. Nieoficjalnie: Terroryści porwali Alexa Dancyga. "Przyjaciel Polski, historyk"

"Straszliwa tragedia! Alex Dancyg - Przyjaciel Piętnastki, historyk, były pracownik Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie, cudowny gawędziarz, rzecznik współpracy pomiędzy Polską i Izraelem, który wielokrotnie bywał w naszej szkole z wykładami (ostatnio rok temu), został porwany przez terrorystów z Hamasu" - napisało w mediach społecznościowych XV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Łodzi. "Jest oficjalnie na liście zaginionych, razem z kobietami, małymi dziećmi i starszymi osobami z kibucu Nir Oz, którzy zostali ujęci jako zakładnicy. Napastnicy zabijali ludzi, palili dom po domu, niszczyli wszystko. Co stało się z porwanymi, nie wiemy..." - napisano w poście.

Informację o porwaniu Dancyga udostępnia również dziennikarz Marcin Gutowski. "Wczoraj długo czekałem na odpowiedź… Dziś Alex Dancyg, historyk, współpracownik Yad Vashem, uczestnik dialogu polsko-izraelskiego, Polak i Izraelczyk jest na liście zaginionych mieszkańców kibucu Nir Oz, wywiezionych do Gazy jako zakładnicy. Alex, wrócisz i odpowiesz. Wierzę" - napisał na X.

O sprawie pisze także prezes Fundacji Hatikva Jarosław Papis. "Alex Dancyg - Przyjaciel Polski, historyk, były pracownik Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie, cudowny gawędziarz, rzecznik współpracy pomiędzy Polską i Izraelem, został porwany przez terrorystów z Hamasu. Obywatel Rzeczypospolitej" - przekazał na X.

Gazeta.pl zwróciła się z prośbą do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o potwierdzenie informacji o porwaniu Dancyga. Gdy otrzymamy odpowiedź, artykuł zostanie uzupełniony.

Atak Hamasu na Izrael. Bojownicy porywają i gwałcą

W sobotę bojownicy Hamasu uprowadzili co najmniej kilkadziesiąt osób. Dokłada liczba ani los porwanych nie są znane. Izraelskie wojsko przypuszcza, że część z nich nie żyje. W mediach pojawiają się doniesienia o gwałtach na porwanych kobietach. Nie jest wykluczone, że armia będzie chciała dokonać lądowej inwazji na Gazę, by odbić przetrzymywanych. W najbliższych godzinach wojsko ma z kolei ewakuować większość cywilów z miejscowości położonych przy granicy z Gazą. Liczba ofiar konfliktu przekroczyła już tysiąc osób. Zginęło co najmniej 600 Izraelczyków, a wojsko twierdzi, że zabito też około 400 palestyńskich bojowników. Z kolei Hamas informuje, że w nalotach na Gazę zginęło 370 osób. Izrael oficjalnie ogłosił stan wojny. Decyzję w tej sprawie podjął rząd tego kraju w niedzielę.