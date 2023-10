Ewakuacja Polaków. Mariusz Błaszczak: Wojskowe Herculesy wyleciały do Izraela

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował na portalu X, że "wojskowe Herculesy wyleciały do Izraela, by ewakuować naszych rodaków". "Będziemy tam tak długo, jak będzie tego wymagała sytuacja. W operacji Neon biorą udział najlepsi polscy piloci. W gotowości pozostaje także zespół medyczny wojsk specjalnych" - napisał. -Te samoloty mają odpowiednie systemy ostrzegania przed atakiem. Piloci mają doświadczenie w lądowaniu w trudnych sytuacjach - tłumaczył wcześniej minister. Dodał, że takie lądowanie nie jest przewidywane, ale gdyby sytuacja się pogorszyła, na pokładzie będzie wyszkolony personel. Ok. godz. 17.20 Gazeta.pl informowała, że Polska uruchamia procedurę ewakuacyjną.

REKLAMA

W niedzielę prezydent Andrzej Duda informował, że w związku z sytuacją w Izraelu Polska pozostaje w stałym kontakcie sojusznikami. "Bieżącą analizę sytuacji dokonują nasi przedstawiciele przy ONZ i NATO" - napisał na X. Z kolei minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau przekazał, że "polskie służby konsularne i dyplomatyczne od początku wojny w Izraelu pozostają w kontakcie z naszymi obywatelami, udzielając im informacji i niezbędnego wsparcia".

Zobacz wideo Krzysztof Gawkowski: Jest na opozycji wiatr w żaglach, nie wolno tego zmarnować, trzeba pokonać PiS

Zalecenia MSZ Polski dla obywateli przebywających w Izraelu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje do obywateli Polski, aby stosować się do poniższych zaleceń bezpieczeństwa:

Jeśli przebywasz w bezpiecznym miejscu - zostań tam. Największe niebezpieczeństwo grozi Ci podczas przemieszczania się po kraju - nie zmieniaj miejsca pobytu, chyba że w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Granice lądowe z Jordanią są zamknięte, a MSZ odradza próby przejazdu przez granicę z Egiptem.

Nie jedź na lotnisko. Przejazd na lotnisko nie przybliży Cię do powrotu do kraju i będzie większym zagrożeniem, niż pozostanie w domu lub hotelu. Osoby, które już znajdują się na lotnisku, powinny tam na razie pozostać i nawiązać kontakt ze swoimi przewoźnikami.

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, skontaktuj się z placówką (w sytuacjach nagłych, wymagających pilnej interwencji konsula możliwy jest kontakt pod numerem telefonu: +972 547 444 106 lub e-mail: telaviv.wk.dyzurny@msz.gov.pl). Podaj swoje miejsce pobytu i liczbę Polaków którzy z Tobą przebywają.

Stosuj się do zaleceń miejscowych służb. Prosimy także o rejestrację w systemie Odyseusz.

Pilnuj, żeby Twój telefon był zawsze naładowany. Jeśli masz taką możliwość, kup wodę i coś do jedzenia.

Sytuacja w Izraelu jest trudna i zmienia się z godziny na godzinę. Obserwuj media społecznościowe Ambasady RP w Tel Awiwie - X i Facebook. Będziemy za ich pośrednictwem informować o rozwoju sytuacji.

Hamas zaatakował Izrael. Państwo znajduje się w stanie wojny

Służby prasowe izraelskiego rządu poinformowały, że od soboty zginęło ponad 600 Izraelczyków, a ponad dwa tysiące zostało rannych. Porwano ponad 100 osób. Palestyńscy urzędnicy w Gazie podają, że w wyniku izraelskich nalotów zginęło co najmniej 370 osób. Ostrzał rakietowy prowadzony przez Hamas z Gazy się jednak nie kończy. W przygranicznych miejscowościach takich jak miasto Sderot pojawiają się informacje o kolejnych rannych. Izraelska armia z kolei prowadzi naloty na cele bojowników w samej Gazie.

Izraelski Gabinet Bezpieczeństwa ogłosił, że państwo znajduje się w stanie wojny. Jak podało biuro premiera, oznacza to, że mogą zostać podjęte poważne działania wojskowe.