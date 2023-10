Polskie MSZ: Uruchamiamy procedurę ewakuacyjną z Izraela

Biuro prasowe rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformowało redakcję Gazeta.pl, że "uruchamiana jest procedura ewakuacyjna i specjalnie zorganizowane samoloty wylecą z Polski w najbliższym czasie". Skierowaliśmy pytanie, czy w związku z atakiem Hamasu na Izrael i prowadzonej wymianie ognia między Izraelem i Strefą Gazy zostały już podjęte działania ws. zapewnienia bezpieczeństwa Polaków przebywających w Izraelu.

Izrael oficjalnie ogłosił stan wojny po ataku Hamasu

Izrael oficjalnie ogłosił stan wojny. Decyzję w tej sprawie podjął rząd tego kraju w niedzielę. Na południu przy granicy ze Strefą Gazy wciąż trwają walki z bojownikami Hamasu, którzy w sobotę przedostali się do Izraela. W kierunku granicy zmierzają też kolejne czołgi i pojazdy opancerzone, co może oznaczać rychłą inwazję lądową Izraela w Gazie. Liczba ofiar konfliktu przekroczyła już tysiąc osób. Zginęło co najmniej 600 Izraelczyków, a wojsko twierdzi, że zabito też około 400 palestyńskich bojowników. Z kolei Hamas informuje, że w nalotach na Gazę zginęło 370 osób.

Trwają najbardziej intensywne od lat naloty na Gazę, a w kierunku granicy z palestyńską enklawą jadą setki izraelskich czołgów i pojazdów opancerzonych. Prawdopodobnie zwiastuje to ofensywę lądową w Gazie. Rząd Izraela oficjalnie ogłosił stan wojny, a z przygranicznych miast wojsko ewakuuje cywilów. "Przeprowadzamy ewakuację z całego terenu okalającego Gazę i naszym celem jest ukończenie tej operacji w najbliższych godzinach" - informuje admirał Daniel Hagari, rzecznik izraelskiej armii. W samej Gazie jest około stu izraelskich zakładników, porwanych przez Hamas jeszcze w sobotę. Izraelska armia przypuszcza, że część z nich nie żyje. Rozpoczęta w sobotę wojna jest najpoważniejszym i najbardziej krwawym konfliktem Izraela z Hamasem w historii. Po obu stronach w ciągu kilkudziesięciu godzin zginęło więcej osób niż w ciągu kilku dni w poprzednich konfliktach. Zaskakujący atak organizacji na Izrael potępił cały świat zachodni. Kraje arabskie w większości nie określiły swojego stanowiska, ale apelują o rozejm.

Premier Izraela rozmawiał w niedzielę z przywódcami Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Niemiec. Benjamin Netanjahu usłyszał wyrazy poparcia dla Izraela i zapewnienia, że jego państwo ma prawo bronić się "na tyle, na ile potrzeba". Kanclerz Niemiec Olaf Scholz napisał w mediach społecznościowych: "Jesteśmy głęboko zszokowani ostrzałem rakietowym ze Strefy Gazy i eskalacją przemocy. Niemcy potępiają ataki Hamasu i stoją po stronie Izraela". Swoje wsparcie Izraelowi prekazały też władze Kanady, Czech, Włoch i USA. Rada Bezpieczeństwa ONZ zapowiedziała pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa w spawie sytuacji w Izraelu.

